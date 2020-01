Il s'agissait du premier match depuis la fin de la période des transactions dans la Ligue de hockey junior majeur. Lors de celle-ci, le directeur général et entraîneur-chef, Yanick Jean, a notamment ajouté deux porte-couleurs d'Équipe Canada junior, soit Dawson Mercer et Raphaël Lavoie.

Ce dernier a d'ailleurs ouvert la marque vendredi soir face à son ancien club. Il a été honoré avant le match pour la médaille d'or remportée au dernier Championnat du monde de hockey junior.

Pour sa part, Mercer ne joindra l'alignement que la semaine prochaine après le Match des meilleurs espoirs de la LCHLigue canadienne de hockey jeudi à Hamilton.

Les autres nouveaux venus acquis depuis décembre étaient tous de la partie. Karl Boudrias s'est ajouté à la défensive à Patrick Kyte, en plus de Félix Bibeau et Luke Wilson à l'attaque. Le gardien Carmine-Anthony Pagliarulo était le substitut à Alexis Shank. Bibeau et Wilson ont récolté une passe alors que Kyte et Boudrias ont marqué un but.

L'objectif clair des Sags est de viser les grands honneurs, d'abord en saison puis en séries. De leur côté, comme le montre le résultat du match, les Mooseheads sont dans la direction inverse en ayant échangé des vétérans.

Le pointage était de 4-1 après 20 minutes et 5-1 après 40. Les Sags ont vraiment fait mal aux « Orignaux » en fin de deuxième période, alors que Félix-Antoine Marcotty a marqué à 19 : 59.