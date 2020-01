Joli Jolie remporte le Combat des bands

Le groupe saguenéen Joli Jolie vient de remporter le Combat des bands, un concours organisé par la fondation New Rock qui s’adresse aux groupes de la relève francophone au Québec.

Leur première position leur donne la possibilité d’enregistrer 12 titres et d’avoir de la promotion radio pour deux d’entre eux. Les membres du groupe ont aussi droit à une séance photo et à une pochette d’album. Ils reçoivent également des vêtements et des instruments.

L’animatrice Julie Larouche a rencontré cinq des membres de Joli Jolie, soit Marie-Christine Boucher, Catherine Boudreault, Sébastien Maltais, Dany Lemay et Samuel Chaput.