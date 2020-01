ACFA : deux démissions et une nouvelle direction générale

« Dans les organismes communautaires, on voit souvent du roulement », explique Sheila Risbud. Nouvellement élue à la tête de l' ACFAAssociation canadienne-française de l’Alberta , elle juge que la situation représente un défi, mais qu’il est « gérable ».

Quand un conseil d'administration change, il est normal qu'il y ait des changements. On va continuer à être très transparents dans ces changements et dans les choses qu'on veut faire avancer. Il faut avoir confiance qu'il y a une vision à long terme et on va s'y rendre.

Sheila Risbud, présidente, Association canadienne-française de l’Alberta