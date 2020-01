Fraude à eHealth : le gouvernement de la Saskatchewan doit sécuriser ses sites, dit le NPD

L'organisme de santé eHealth, qui héberge les données médicales personnelles des patients de la province, a été victime d’une cyberattaque le 5 janvier. Un virus qui crypte les fichiers informatiques aurait infecté environ 110 serveurs de l’organisme de santé.

Lundi, le président-directeur général de la plateforme en ligne, Jim Hornell, a assuré que les données personnelles des Saskatchewanais étaient sécurisées et qu’aucune information confidentielle n’avait été volée.

Le NPD demande maintenant au gouvernement de procéder à un examen de sécurité des sites et des bases de données de ses ministères et organismes afin de repérer et de corriger les lacunes et les faiblesses .

Vicki Mowat, la porte-parole du NPD en matière de santé, a qualifié cette cyberattaque de prévisible en raison d’ un échec de longue date [du gouvernement] à suivre les nouvelles menaces qui planent sur les renseignements les plus sensibles des Saskatchewanais .

Légers retards

L’Autorité de santé de la Saskatchewan ( SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan ) a indiqué mardi que la cyberattaque entraînerait des retards dans certains services.

Un porte-parole a indiqué jeudi que eHealth devait restreindre l’accès à la plateforme pour certains programmes ou établissements afin de réduire les risques du piratage.

Le Centre de santé de La Ronge devait notamment se contenter de processus manuels plutôt que de processus automatisés , a cité le porte-parole en exemple.