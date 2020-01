Une réparation qui tarde à se faire

Située au bas de la pente, près de l’entrée Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice, la glissière doit protéger les automobilistes du cours d’eau situé plus bas.

Elle a été abîmée à la suite d'une sortie de route d'un autobus de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) qui s’était retrouvé dans le fossé il y a un peu plus d’un an et elle n’a jamais été remplacée.

Deux résidents du secteur dénoncent la situation. Ils craignent qu'un accident grave ne survienne.

Georges Langevin, résident du district des Forges Photo : Radio-Canada

Ici, en bas de la côte, la chaussée est souvent glissante, explique Georges Langevin. Il y a de la slush, puis [...] ça nous attire vers le banc de neige et s’il n’y a pas de glissière, [on atterrit] carrément dans le ruisseau.

Georges Langevin affirme avoir fait plusieurs requêtes au 311, qui n’ont rien donné jusqu’à maintenant.

La rue penche du bord du fossé, il faut faire attention et vous avez vu les chars, la vitesse [à laquelle] ils descendent? Ça ne devrait pas prendre de temps de même [avant qu’il ne soit réparé], parce que c'est dangereux , ajoute Gilles Dubé.

Gilles Dubé, un résident du district des Forges, à Trois-Rivières Photo : Radio-Canada

Les deux résidents souhaitent que la ville agisse le plus rapidement possible. M. Langevin aimerait aussi que la Ville porte une attention particulière au déneigement et au déglaçage de la pente.

Des résidents trouvent dangereux que cette glissière de sécurité, dans le district des Forges, ne soit toujours pas réparée. Photo : Radio-Canada

Le service des communications de la Ville de Trois-Rivières indique qu’elle analyse la situation.

Avec les informations de Sarah Désilets-Rousseau