Tesla offre 1M$ pour pirater sa voiture connectée Model 3

Les pirates seront invités à déceler des vulnérabilités dans différentes catégories. Dans celles qui concernent Tesla, les récompenses attribuées vont de 45 000 à 650 000 dollars. À certains de ces prix, s’ajoute la possibilité de repartir avec une voiture Model 3, dont la valeur varie entre 56 000 et 76 000 dollars canadiens selon les modèles.

En plus de remporter de l’argent, les dénicheurs et dénicheuses de failles dans la sécurité de la Tesla Model 3 amasseront des points afin de décrocher le titre de Master of Pwn.

D'autres entreprises ciblées

Tesla n’est pas la seule entreprise partenaire de ce concours annuel de sécurité informatique organisé dans le cadre de la conférence CanSecWest, qui aura lieu du 18 au 20 mars à Vancouver.

Microsoft et le spécialiste des logiciels de virtualisation VMware participeront aussi au concours.

Dans la catégorie des navigateurs web, les fureteurs Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge et Mozilla Firefox seront également ciblés par les pirates.

Tesla encourage la chasse aux bogues

L’an dernier, deux personnes ont gagné une voiture Model 3. L'organisation Zero Day Initiative, qui supervise le Pwn2Own, promet que le concours sera plus ardu cette année.

En 2014, Tesla a mis en place un programme de chasse de bogues informatiques. Chaque vulnérabilité peut rapporter jusqu’à 15 000 dollars à la personne qui l’a détectée.