Un souper communautaire pour commémorer les 3 ans de l'attentat à la grande mosquée

L'événement commémoratif aura lieu le 29 janvier à l'église Saint-Mathieu, située sur le chemin des Quatre-Bourgeois.

On se dit que la nourriture, c’est quelque chose qui rassemble le monde, et nous on fait un souper interculturel pour rassembler les gens autour de ça , précise la co-porte-parole du regroupement citoyen Maryam Bessiri.



Les citoyens pourront se procurer des billets gratuitement, mais les places seront limitées. Environ 300 personnes pourront prendre part à l'événement. On a déjà connu des commémorations à l’extérieur, il faisait super froid, donc à l’intérieur déjà, on a une restriction d’espace , explique l'organisatrice.

Lors du repas, plusieurs cultures seront représentées. Il y aura notamment des mets maghrébins, guinéens, et de la nourriture traditionnelle québécoise.

C’est un devoir de mémoire, et on va se rappeler que les concitoyens qu’on a perdus, lors de cet attentat, et leur famille, sont originaires de plusieurs pays, donc on a essayé de représenter cette diversité là aussi à travers le repas. Maryam Bessiri, co-porte-parole de l'événement

Un lieu d'échange

Le choix des lieux n'est pas anodin. L'église qui sera réaménagée pour le souper communautaire est un symbole de la diversité culturelle puisque toutes les vocations religieuses y sont accueillies.

La grande mosquée de Québec après la tragédie Photo : Radio-Canada

La citoyenne, qui rappelle que son regroupement organise l'événement en collaboration avec le Centre culturel islamique de Québec, croit que la prise de parole par des survivants et des familles des victimes sera chargée d'émotion, mais il y aura aussi des moments de partage et de la générosité.

Sans donner plus de précisions, Mme Bessiri a confirmé que des politiciens seront présents, mais qu'ils n'auront pas une place centrale.

Je peux vous dire tout de suite que ça ne sera pas axé sur la parole politique, donc on met plus de l’avant cette année la parole citoyenne , souligne-t-elle.

L’événement a été pensé dans ce sens-là, dans le sens de la communication, du rassemblement et de bâtir les ponts , ajoute-t-elle.

Certains détails restent encore à ficeler, mais l'événement aura lieu le mercredi 29 janvier à l'église Saint-Mathieu dans le secteur de Sainte-Foy, de 17 h 30 à 20 h 30.