L’abolition du cours d’Éthique et culture religieuse fait réagir dans l’Est-du-Québec

L'abolition du controversé cours d'Éthique et culture religieuse reçoit des réactions mitigées dans l'Est-du-Québec.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a entamé vendredi des consultations pour réviser en profondeur le programme, mis en place en 2008, afin d'établir de nouveaux thèmes comme la participation citoyenne, la sexualité ou l'éducation juridique qui remplaceront les notions de culture religieuse.

La directrice retraitée et docteure en éducation, Reinelde Landry, de Carleton-sur-Mer, craint que la religion devienne un tabou dans les écoles. Elle s'inquiète également du peu d'importance accordé à la formation des enseignants pour aborder une multitude de thèmes complexes.

La spécialité dans le monde de la sexualité, ça demande de la formation, et à mon avis on ne se préoccupe pas beaucoup de la formation des enseignants , estime-t-elle.

Pour sa part, un enseignant retraité de Rimouski, Michel Genest, est critique face à cette réforme. Après avoir enseigné le cours d'Éthique et culture religieuse durant près de 10 ans, Michel Genest estime qu'évacuer l'enseignement des religions serait néfaste pour la compréhension des enjeux mondiaux.

Michel Genest, enseignant retraité de Rimouski Photo : Radio-Canada

Ça prend une connaissance des religions et de la diversité dans les religions. Les religions ne sont pas toutes des mouvements fanatiques et les jeunes se posent aussi des questions sur la spiritualité , déclare-t-il.

Certains, comme l'historien de formation et directeur de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles, Mathieu Brien, s'inquiète de la place moindre qu'occuperont les religions au sein du nouveau cours. Ce dernier maintient que la connaissance des religions est essentielle à la compréhension du monde passé et présent.

L'historien de formation et directeur de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles, Mathieu Brien Photo : Radio-Canada

Le côté culture générale que ce cours apporte, surtout sur les religions à travers le monde, reste pour moi quelque chose d'essentiel. Ça permet de comprendre un petit peu le contexte géopolitique à travers le monde, comprendre aussi comment le monde s'est découpé. Mathieu Brien, directeur de l'Institut d'Enseignement de Sept-Îles

Bien qu'une refonte nécessite plus de travail de la part du personnel, Mathieu Brien, estime cependant important que l'éducation demeure en phase avec le monde actuel. Il salue en ce sens la volonté du Ministère de donner une plus grande place à l'éducation à la sexualité et à la citoyenneté numérique.

De son côté, le chancelier du diocèse de Gaspé, Serge Tidjani, accueille favorablement le processus de consultation, mais affirme que l'enseignement des religions doit être maintenu pour former des citoyens ouverts aux différentes réalités.

Le chancelier Serge Tidjani Photo : Radio-Canada

C'est important de ne pas fermer la connaissance religieuse de nos enfants. Dans le Québec pluraliste d'aujourd'hui, il est important que je sache l'essentiel de ce qu'est la religion musulmane, le bouddhisme, le catholicisme, même que je sache l'essentiel de celui qui dit n'avoir aucune religion, qui est athée, je pense que c'est important pour la culture de l'individu , souligne-t-il.

Le chancelier Serge Tidjani estime que ces notions pourraient être incluses dans d'autres types de cours, comme l'histoire ou la philosophie.