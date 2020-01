Après les plaintes de résidents, les travaux cesseront à 23 h sur le Gardiner

Cet après-midi, lors de discussions avec les fonctionnaires municipaux, Aecon a reconnu que les niveaux sonores des travaux nocturnes après 23 h sont devenus un grave problème pour les membres de la communauté locale , a affirmé John Tory par voie de communiqué.

En temps normal, les travaux ne sont pas permis à Toronto de 19 h à 7 h durant la semaine et de 19 h à 9 h le samedi, mais le projet de rénovation du Gardiner fait l'objet d'une dérogation spéciale. La Ville a en effet désigné ce projet comme prioritaire et a autorisé les travaux la nuit afin de perturber le moins possible la circulation sur l'autoroute.

Les dirigeants d'Aecon et les équipes d'ingénierie de la Ville de Toronto se réuniront immédiatement pour parler de l'approche utilisée quant au travail de nuit et pour parler des niveaux sonores , a précisé John Tory.

Cette annonce a été faite quelques heures avant une réunion prévue à 18 h 30 avec les résidents concernés par les problèmes de bruits et des fonctionnaires municipaux pour discuter du projet, de ses impacts et des stratégies de réduction du bruit envisageables.

Le conseiller municipal du quartier, Joe Cressy, qui avait attiré l'attention de la Ville sur le problème de bruit s'est félicité de la nouvelle.