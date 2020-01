Hong Kong : le terrain de jeu d'une coureuse québécoise

Adepte du vélo de montagne, la marche en sentier était soudainement devenue pour elle, la meilleure solution pour faire de l’activité physique.

« Le manque d’espace à la maison rendait difficile l’entreposage du vélo et tout », raconte cette spécialiste du développement des affaires pour la firme KPMG. Le hiking était parfait pour moi et c’est comme cela que j’ai par la suite adonnée à la course en sentier. »

Une décision fort avisée pour Anik qui a rapidement découvert que Hong Kong, malgré ses gratte-ciel et ses sept millions d’habitants, est aussi une destination fort prisée pour la beauté de sentiers.

« C’est la destination idéale, assure Anik. Je ne savais pas à quoi m’attendre, mais je me suis rendu compte que 70% du territoire contient des sentiers. De plus, quand je sors du travail et que je retourne à la maison, les sentiers sont à cinq minutes de chez nous. »

Anik Tremblay dans les sentiers qui surplombent la ville de Hong Kong. Photo : courtoisie

Du sentier au web

La course en sentier est rapidement devenue une passion. Après de longues sorties les week-ends, elle s’est lancé le défi de participer à des compétitions d'ultra marathon du circuit mondial de course en sentiers.

Elle a aussi pris plaisir à partager ses aventures sur le réseau social Instagram.

« Au départ, ma page Instagram était une sorte de journal personnel. Ça me permettait de voir mon amélioration et aussi de revoir les endroits où j’étais allée. »

La plateforme est devenue pour elle au fil du temps, un outil de réseautage...et même de rencontre!

« Ma page me permet d’entrer en contact avec d’autres coureurs pour en apprendre davantage sur les destinations de course en sentier qui m’intéressent. Et c’est comme cela que j’ai rencontré mon copain qui partage la même passion pour la course. »

Anik Tremblay et son copain Michael McComb au Népal. Photo : courtoisie

Découvrir le monde une course à la fois

Depuis, le couple passe tous ses temps libres dans les sentiers et découvre le monde grâce à ce sport. C’est même sur une montagne du Népal, lors d’un voyage dédié à la course en sentier, que Michael a demandé la main d’Anik.

Anik Tremblay estime avoir visité plus d’une vingtaine de pays grâce à la course en sentier et elle n’a pas l’intention de s’arrêter là.

Michael et moi, on organise notre calendrier de course deux ans à l’avance. Là, on est booké jusqu’en 2021! Anik Tremblay, passionnée de la course en sentier

Courir au Québec

Même si elle a quitté le Québec depuis 20 ans, Anik Tremblay se fait un devoir de revenir au Québec à l’occasion pour visiter ses parents, son frère et son neveu.

Elle se promet aussi un jour, une virée dans les sentiers de Charlevoix dont elle entend beaucoup de bons commentaires.

« J’aimerais ça participer à une course comme l’ultra-trail Harricana. J’aimerais beaucoup de ma famille puisse assister à une de mes épreuves un jour. »