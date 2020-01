Les élections sont lancées dans la communauté de Gespeg

Il s’agit de l’homme d’affaires Mark Sinnett et du conseiller et employé de la communauté, Terry Shaw.

Terry Shaw et Marc Sinnett parlaient déjà, en décembre 2019, de briguer le poste de chef de la nation de Gespeg Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La campagne est officiellement lancée. Les candidats ont signé leur code d’éthique , affirme la présidente de l’élection, Me Marie-Christine Côté.

Le vote par anticipation débutera dès le 13 janvier au bureau de Me Côté et s’étendra jusqu’au 4 février. Le scrutin du 5 janvier se déroulera en simultané à Gaspé et à Montréal.

Les membres pourront également voter par la poste, à condition d’avoir rempli une demande à cet effet, ajoute Me Côté.

Le vote postal n’est pas prévu dans le code électoral de la nation, mais j’ai décidé d’ouvrir le vote postal pour m’assurer d’avoir le plus grand nombre d’électeurs étant donné que nous avons des électeurs partout à l’échelle de la province et que nous n’avons qu’une seule journée de scrutin à Montréal et Gaspé , explique Me Côté.

Les membres de la communauté micmaque de Gespeg sont sans chef depuis le départ de Manon Jeannotte, en février 2019, pour des raisons personnelles.

avec les informations de Bruno Lelièvre