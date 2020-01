Des chasseurs de fantômes passent la nuit dans la maison Doucet-Hennessy, à Bathurst

Avec 12 caméras à vision nocturne et tout son équipement, Brad Monks, de Canadian Paranormal Expeditions, visite la maison Doucet-Hennessy vendredi et samedi, et promet de révéler tout ce qu’il aura appris.

Bâtie vers 1850, la maison Doucet-Hennessy a eu diverses vocations au fil des décennies, dont celle de maison de pension.

Selon l’Association Patrimoine Nouveau-Brunswick, elle a été construite par un pionnier acadien, Charles Doucet, sur la terre familiale. Les Doucet ont occupé l’endroit au 19e siècle, puis les Hennessy, d’origines irlandaise et écossaise, au 20e siècle.

Il y a eu beaucoup de naissances dans la maison, mais aussi beaucoup de morts , prévient Cameron McLean, le coordonnateur des activités de la maison Doucet-Hennessy. Des enfants jeunes décédés ici, et aussi des plus âgés.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un enfant aurait vu un fantôme en haut de cet escalier. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

L’une des histoires qui a marqué la maison est celle de Rufus Milikan, un pensionnaire d’origine écossaise, qui y est mort subitement au 18e siècle. La maîtresse de maison ne voulait pas du corps d’un protestant dans sa chaumière.

Madame Doucet a demandé à ce que les hommes prennent Monsieur Milikan, puis le mettent dehors, dans la neige , raconte Cameron McLean.

Certains croient que feu Rufus Milikan ne s’est pas remis de cette indignité et rôde aujourd’hui dans les couloirs de l’édifice historique.

Cameron McLean, coordonnateur à la maison Doucet Hennessy. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Ces légendes se sont multipliées au fil du temps. Des résidents jurent avoir aperçu, de l’extérieur, des fantômes dans les fenêtres.

Un jeune garçon a affirmé s’être retrouvé face à face avec une apparition en montant un escalier.

Quand il a vu ça, il est tombé directement sur son dos , raconte Cameron McLean. Quand il a été capable de se lever puis de regarder de nouveau en haut, il n’y avait personne.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'équipement des « chasseurs de fantômes ». Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Pour tenter de faire la lumière sur ces phénomènes paranormaux présumés, un groupe de chasseurs de fantômes venu de Saint-Jean scrutera les moindres recoins de la maison Doucet Hennessy.

En plus de ses caméras, Brad Monks, de Canadian Paranormal Expeditions, déploiera des instruments qui chercheront à mesurer les champs magnétiques et les variations de température dans les pièces de la résidence.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Shianne Doucette (gauche) et Brad Monks (centre). Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Shianne Doucette, qui se présente comme une médium, accompagne l’équipe et veut entrer en communication avec les esprits. Elle dit avoir ressenti une « énergie » en entrant dans la maison, vendredi. Une femme accablée, une femme très triste , précise-t-elle.

Vendredi, Brad Monks s’apprêtait à passer une nuit dans la maison. Je suis certain à 100 % qu’on va trouver quelque chose ici ce soir , a-t-il prédit.

D’après le reportage de François Vigneault