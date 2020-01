Groupe Macadam et Intact devront verser 1 M$ à la Ville de Lévis

L’entreprise de construction Groupe Macadam inc. et Intact compagnie d’assurance devront verser 1 million de dollars à la Ville de Lévis pour ne pas avoir donné suite à une soumission concernant le réaménagement du secteur de la Traverse.

La Cour d’appel du Québec a confirmé vendredi un jugement de la Cour supérieure rendu le 15 décembre 2017.

L’affaire remonte à 2014, lorsque la Ville de Lévis avait lancé un appel d’offres pour le projet de réaménagement du quai Paquet et de l’Esplanade, dans le secteur de la Traverse.

Le 10 juin 2014, Groupe Macadam déposait une soumission pour un montant de 14 647 966,44 $.

Quelques semaines plus tard, le 7 juillet, la Ville de Lévis adoptait une résolution lui accordant le contrat, mais seulement après avoir retranché de la soumission des items totalisant 500 000 $.

Défaut d’exécuter le contrat

Cette modification est au coeur du litige. Macadam soutenait que le contrat accordé par la Ville n’était pas substantiellement conforme à sa soumission et que, par conséquent, elle n’avait aucune obligation d’exécuter les travaux.

La municipalité prétendait au contraire que la soumission acceptée était suffisamment conforme à l’offre de Macadam et que les deux parties étaient liées contractuellement.

Le litige entre la Ville de Lévis et Groupe Macadam inc. avait forcé le report du début des travaux de réaménagement dans le secteur de la Traverse. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Le 2 octobre 2014, constatant le défaut de Macadam d’exécuter le contrat , la Ville de Lévis avait décidé d’y mettre fin et de l’attribuer au deuxième plus bas soumissionnaire, JES Construction inc.

Poursuite

La municipalité avait ensuite saisi les tribunaux pour réclamer à Macadam et son assureur, Intact, un montant de 1 606 911,60 $. Ce montant correspondait à la différence de prix entre la soumission de Macadam et celle de JES Construction.

Elle leur réclamait également 600 000 $ pour les frais supplémentaires engendrés par le report du début des travaux.

La Cour supérieure avait donné raison à la Ville de Lévis en condamnant Macadam et Intact à lui payer solidairement la somme de 1 006 911,60 $.

La Cour d’appel du Québec a confirmé cette condamnation, vendredi, en rejetant l’appel de l’entreprise de construction et de son assureur.