Les objets connectés font leur entrée dans la salle de bain

Qui dit maison connectée dit salle de bain connectée, et les objets intelligents d’hygiène personnelle étaient plus en vue que jamais au Consumer Electronics Show (CES), l’un des plus importants salons annuels en son genre qui a pris fin vendredi.

Voici quelques-uns des produits du futur (et du présent) qui ont retenu notre attention.

La pomme de douche Moxie de Kohler

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Cette pomme de douche fonctionne avec l'assistant vocal Alexa. Photo : Kohler

Cette pomme de douche est équipée d’un haut-parleur intelligent qui intègre l’assistant vocal Alexa.

Kohler promet « un équilibre sonore remarquable » pour ceux et celles qui aiment chanter sous la douche. Il est aussi possible de régler le débit d’eau et sa température à l’aide de commandes vocales.

La toilette intelligente Numi 2.0 de Kohler

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La toilette intelligente Numi 2.0 coûte 10 000 $. Photo : Kohler

Présentée comme « la toilette la plus avancée de Kohler », la Numi 2.0 offre « des expériences personnalisées qui permettent aux gens d’affiner tous les aspects de leur expérience » de salle de bain.

La Numi 2.0 a un siège chauffé et actionne automatiquement la chasse d’eau lorsque vous avez terminé ce que vous aviez à faire. Son couvercle s’ouvre et se ferme oar lui-même, et le bol intègre un bidet intelligent à pression ajustable. Kohler promet aussi une « désodorisation automatique » et l’autonettoyage.

La toilette est munie de lumières afin qu’il ne soit pas nécessaire d’allumer celles de la salle de bain au milieu de la nuit. Et bien sûr, elle a aussi un haut-parleur et une intégration avec l’assistant vocal Alexa.

Petit détail : elle coûtera 10 000 $.

Le rasoir intelligent de Bic

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des captures d'écran de l'application compagnon du rasoir intelligent de Bic. Photo : The Next Bic Thing

Bic a annoncé au CES la création de The Next Bic Thing, une nouvelle plateforme collaborative dédiée à la conception de produits novateurs. Le premier projet dévoilé était celui du rasoir intelligent, développé de concert avec le fabricant d’objets connectés Invoxia.

Ce rasoir propulsé par l’intelligence artificielle collecte des données sur la manière dont vous vous rasez dans le but de développer de futurs produits « parfaitement adaptés à vos besoins ».

Le rasage en lui-même n’a rien de spécial, mais le rasoir vous permet de consulter par l’entremise d’une application des statistiques sur le nombre de mouvements que vous avez faits pour vous raser et sur quelles zones de votre visage ces mouvements ont été effectués.

Il est possible de recevoir un rasoir intelligent gratuit pour contribuer à cette initiative de recherche et développement en s’inscrivant sur le site web de Next Bic Thing.

La brosse à dents Plaqless Pro de Colgate

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La brosse à dents Plaqless Pro peut détecter l’accumulation de plaque dans votre bouche. Photo : Colgate

Comme les brosses à dents intelligentes qui l’ont précédée, la Plaqless Pro fournit de l’information en temps réel sur la qualité de votre brossage de dents, mais la particularité de cette brosse est qu’elle peut détecter l’accumulation de plaque dans votre bouche. Elle vous alerte en conséquence lorsqu’il faut brosser plus longtemps aux endroits où elle est présente.

Son application compagnon peut d’ailleurs vous guider et vous donner des astuces pour mieux brosser vos dents.

Le tapis de bain intelligent de Mateo

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Ce tapis de bain connecté mesure vos métriques biologiques. Photo : Mateo

Ce tapis de bain connecté mesure vos données biologiques (poids, indice de masse grasse, hydratation, balance, posture, etc.) pendant votre routine matinale. Il envoie ces données à son application compagnon, qui peut ensuite vous fournir des conseils de santé basés sur les données recueillies.

Mateo est conscient qu’être au courant de toutes ces données biologiques peut être une source d’anxiété pour bien des gens. C’est pour cette raison que Mateo offre la possibilité de les masquer dans l’application tout en recevant les conseils.