Neil Peart - 5 solos légendaires du batteur de Rush

Le batteur de Rush, Neil Peart, qui est mort vendredi à l'âge de 67 ans, était considéré comme un des plus grands batteurs de l'histoire du rock.

Le magazine Rolling Stone l’a classé comme le quatrième meilleur batteur au monde, après Ginger Baker de Cream,Keith Moon de The Who et John Bonham de Led Zeppelin.

Voici 5 vidéos pour apprécier la technique légendaire du batteur du groupe canadien.

YYZ - Budokan Hall - Tokyo - 1984

Solo de batterie - tournée de 1990

Francfort - septembre 2004

Thème de Hockey Night in Canada (2010)

The Rhythm Method - Toronto - 1997

Et vous? Quel est votre solo préféré de Neil Peart?

Répondez dans les commentaires.