Yvan L'Heureux participera à une course de 300 km autour du mont Blanc

Yvan L'Heureux s'estime privilégié que son nom soit sorti dans le tirage au sort effectué parmi des coureurs qui ont pris part à des courses internationales semblables. C'est une course qui assez excitante et qui est assez prisée , précise-t-il.

La version PTLPetite trotte à Léon de la compétition, un acronyme pour la « Petite trotte à Léon », à laquelle il prendra part comprend 25 000 mètres de dénivelé, près de 50 kilomètres.

La course en montagne s'effectue en équipe de trois.

Yvan L'Heureux courra donc avec ses coéquipiers John Sharp, un Américain, et Jurgen Bocklandt, un Belge, qu'il a rencontrés lors de courses internationales précédentes.

Ils demandent toujours trois participants au départ et il faut finir minimalement à deux , précise-t-il.

L'épreuve PTLPetite trotte à Léon n'est pas balisée et requière donc un bon sens de l'orientation de la part des participants qui doivent utiliser des cartes et des boussoles pour se diriger.

C'est sur le principe des courses d'aventure qui sont un peu plus, je ne dirais pas "dangereuses", mais [on veut] être sûrs qu'on a toujours un coéquipier pour nous aider en cas de besoin.

Yvan L'Heureux explique que l'entraînement commence bien avant la course.

Une centaine de kilomètres de course par semaine. On joint à ça beaucoup de musculation , soutient-il.

Dès que ça dégèle un peu au mois d'avril, je vais dans les centres de ski [...] une à deux à trois journées par semaine, on monte et on descend la pente de ski en dessous du remonte-pente.

Yvan L'Heureux, coureur