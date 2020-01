Une appellation pour promouvoir la pêche blanche à La Baie

Le nouveau nom ainsi que le logo qui l'accompagnent ont été dévoilés vendredi soir lors du souper annuel lançant la saison de pêche blanche.

Il a été élaboré dans le cadre d'une collaboration entre Promotion Saguenay, Contact Nature, Promotion Pêche et Saguenay.

Selon le communiqué transmis vendredi, il s'agit du premier jalon d’une stratégie de développement et de commercialisation. Les quatre partenaires souhaitent ainsi augmenter le nombre de touristes québécois et internationaux .

Une des inspirations qu'on a eues, c'est un peu la Véloroute des Bleuets qui a positionné la destination du Saguenay-Lac-Saint-Jean au niveau du vélo. C'est un peu dans cet esprit-là, donc, au niveau du Saguenay, de positionner le fjord comme une destination incontournable pour les activités hivernales, dont la pêche blanche est l'activité principale. Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature

Selon le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, cette stratégie augmentera potentiellement les retombées économiques. La nouvelle image de marque fait référence aux gens chaleureux et à l’hiver québécois. Elle nous permettra de positionner cet attrait exceptionnel et unique, la pêche blanche, et les autres activités que nous pouvons pratiquer sur les glaces , a-t-il énoncé dans le communiqué.

Aucun budget n'a été dévoilé.