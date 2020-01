Fibrose kystique Canada livre bataille aux côtés de Sébastien Bélisle

Rappelons que le père de famille d’Abitibi-Ouest a lancé un cri du cœur afin que sa fille Samsara, 16 ans, ait accès le plus rapidement possible à un médicament expérimental qui a fait des miracles pour son frère Kilian, atteint de la même maladie.

Pour Fibrose kystique Canada, il est évident qu’une Stratégie nationale sur les maladies rares serait un premier pas important pour réduire les délais d’approbation des médicaments par Santé Canada.

Il y a des médicaments innovateurs avec un pouvoir curatif qui voient le jour et qui sont approuvés à travers le monde et ça tarde toujours au Canada. Nos patients se voient lésés et il n’y a pas de raison pour que, dans un pays comme le nôtre, on essuie ce type de retard , affirme Olivier Jérôme, directeur général régional pour le Québec de Fibrose kystique Canada.

Promesse libérale

Puisque l’enjeu se retrouvait au cœur des promesses libérales lors de la dernière campagne électorale fédérale, Fibrose kystique Canada voit une lueur d’espoir, tout en promettant de maintenir la pression pour que la promesse soit remplie rapidement.

La Stratégie est dans les livres depuis longtemps et on espère que ça sera livré en début de mandat, ajoute M. Jérôme. Mais à quelle vitesse les règles seront adoptées et quel sera le cadre opérationnel qui va accélérer l’accès aux médicaments? Il y a des intentions, mais c’est encore très flou.

Pétition

Une pétition regroupant plus de 30 000 signatures circule depuis l’automne à travers le pays. Fibrose kystique Canada y voit une belle preuve de mobilisation populaire.