L’école secondaire de Donnacona en quête de carboneutralité

La cafétéria est munie d'îlots de triage des déchets, du recyclage et du compost. Il existe même un comité d’élèves qui observent les habitudes des usagers.

Le comité environnement se rend ensuite dans les classes pour expliquer comment les élèves peuvent mieux effectuer le tri de leurs déchets.

Je pense qu'on est une école quand même pas mal à l'avant-garde, explique l’enseignante Thérèse Gagnon. Nos tris se sont améliorés avec trois possibilités dont le compostage. Tout ça va à Lévis où s'est mis en andain dans les champs et ça devient du terreau fertile.

Même si l’école se démarque, une élève du comité environnement admet qu’il reste du chemin à faire. Souvent, le monde va juste mettre leur plateau sans trier, c’est plus rapide , souligne Rosalie Trudel, élève en 3e secondaire.

En plus des îlots de triage, les classes aussi collaborent. Dans une classe spécialisée, il n’est pas rare de voir des élèves qui réutilisent des cravates pour en faire des sacs de collations.

D’autres produisent des papiers cirés pour remplacer les pellicules de plastique dans les cuisines.

On a une bonne collaboration de notre direction d'école. On a toujours un petit budget pour nous. On a eu aussi notre député qui nous a donné des sous.

Thérèse Gagnon