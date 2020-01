Le Valinouët et Éric Painchaud Architecte poursuivis pour 1,6 M$

Une entreprise de la Beauce poursuit la coopérative qui gère la station de ski Le Valinouët et la firme Éric Painchaud Architecte pour plus de 1,6 million de dollars, a appris Radio-Canada.

C Hôtels reproche au Valinouët d'avoir fait avorter un projet de construction de condominiums de luxe annoncé en 2016 pour en relancer un autre moins coûteux en décembre 2018 avec d'autres partenaires.

L'entreprise réclame 1 375 000 $ à la Coopérative de travail du mont Victor-Tremblay pour l'abandon de son projet. Dans la demande introductive d'instance de C Hôtels, il est prétendu que le retrait unilatéral de la Coopérative du projet de condotels [...] emporte une obligation pour celle-ci de compenser C Hôtels pour les frais engagés en vue de la réalisation du projet, de même que pour la perte de profits anticipés associés à la vente des unités .

C Hôtels poursuit également Éric Painchaud Architecte pour 270 000 $. La compagnie reproche à la firme d'avoir utilisé des renseignements confidentiels en relançant le projet avec un autre promoteur, soit PE Bergeron Investissements. Elle écrit que l'utilisation de ces informations a conféré un avantage concurrentiel indu au nouveau promoteur bénéficiant d'un projet clé en main, pratiquement identique à celui auquel C Hôtels a consacré près de deux ans et demi de travail .

Le projet du groupe C Hotels, au pied des pentes du Valinouët, était évalué entre 12 et 20 millions de dollars. La Cache des Monts-Valin devait comprendre cinquante unités de condotels de luxe dont les prix variaient entre 240 000 $ et 325 000 $, le tout lié à un nouveau chalet d'accueil. C Hotels a aussi réalisé des projets du nom de La Cache à d'autres endroits au Québec.

En décembre 2018, le Valinouët annonçait avoir abandonné la construction de ces condotels au profit d'une nouvelle mouture régionale, en association avec les firmes PE Bergeron Investissements et Éric Painchaud architecte et associés. C'est finalement en mai 2019 que le centre de ski a dévoilé ses plans de construction d'un Centre de congrès multiservices au coût de 5 millions de dollars.

Réplique

Dans les documents déposés en Cour supérieure, la Coopérative de travail réplique qu'elle n'a jamais signé de contrat avec C Hôtels, précisément parce que les deux parties ne se sont jamais entendues sur les coûts de construction des condominiums, le prix de vente et le partage des profits et responsabilités.

Le directeur de la station, Alain Tremblay, ajoute qu'il n'y a actuellement aucun projet de condos au Valinouët. Il existe bien une intention de construire un nouveau centre d'hébergement, mais ni le format ni la date de construction ne sont connus pour l'instant.

De son côté, la firme Éric Painchaud Architecte réfute toutes les prétentions de C Hôtels qu'elle entend contester devant le tribunal. Elle n'a pas encore produit sa défense en Cour supérieure.