Le Groupe de médecins de famille Les Eskers d’Amos inaugure ses nouveaux locaux

L’imposant bâtiment de quatre étages est relié par une passerelle à l’hôpital d’Amos. Il a notamment été conçu pour faciliter les activités d’apprentissage des étudiants en médecine qui viennent y effectuer leur stage.

Des salles d’enseignement ont été aménagées aux abords des salles de consultation. Cette intégration permettra aux apprenants d’être confrontés à la réalité quotidienne des 19 médecins de famille de la clinique.

Une salle de consultation dans le nouveau GMFu Les Eskers d'Amos Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Le milieu d’apprentissage qui se veut convivial contribuera aussi à la rétention des futurs médecins dans la région, selon Stéphane Terrault, directeur médical du groupe de médecine de famille universitaire hors établissement Les Eskers d’Amos. De les former sur place dans un environnement favorable, c’est un des vecteurs principaux de rétention du médecin , souligne-t-il, tout en précisant que depuis 15 ans, 60 % des étudiants ont ensuite fait le choix de travailler dans la région.

Plusieurs partenaires sous un même toit

Aux étages supérieurs du bâtiment du Carrefour santé Les Sources se trouve la Résidence Les Sources, avec ses 98 lits pour aînés. Les résidents peuvent donc avoir accès rapidement à des soins de santé.

Je ne crois pas que ça existe au Québec, une résidence de personnes âgées avec une clinique médicale, des soins de proximité comme ça, reliée par des passerelles au centre hospitalier, je pense que c’est unique au Québec. Réjean Carignan, PDG du Carrefour Santé Les Sources

La présence de plusieurs partenaires sous un même toit est l’essence même du projet, explique le président-directeur général du Carrefour Santé Les Sources, Réjean Carignan. Quoi de plus sécurisant pour une famille que de venir porter ses parents, son frère, ses sœurs ou encore des amis à un endroit où tu sais qu’il y a des professionnels, où tu sais qu’ils vont répondre à tes besoins , souligne M. Carignan.

Le nouveau bâtiment du Carrefour santé Les Sources réunit plusieurs ressources sous un même toit. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Un projet attendu par la Ville

Ça lance bien 2020 avec cette excellente nouvelle , lance d’entrée de jeu le maire d’Amos, Sébastien D’Astous. C’est l’inauguration d‘un site fabuleux où on regroupe les unités de médecine, des résidences, des ressources intermédiaires et en même temps on va s’assurer que pour les prochaines années, on va maintenir les unités de formation et ça pour moi, c’était important parce que si on veut être attrayant puis maintenir des médecins chez nous, bien il faut les former ici , souligne-t-il.

D’aménager un bâtiment comme celui-là, à même la clinique puis l’hôpital, ça devient un centre de santé qui est intégré puis qui est drôlement intéressant pour les jeunes qui sont dans le domaine. Sébastien D’Astous , maire d’Amos

Le ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue, Pierre Dufour, qui participait à l’inauguration, n’avait que de bons mots pour le carrefour. C’est un bel exemple et on ose espérer que le prochain GMF-U à Val-d’Or aura cette même qualité-là. C’est un milieu de travail, un milieu de vie et tout cela fait en sorte que lorsque les résidents viennent ici, quand ils voient cela, ils sont intéressés à poursuivre ici leur vie en région , souligne-t-il.

Le Carrefour santé Les Sources est relié à l'hôpital d'Amos par une passerelle. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies