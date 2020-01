Jean Trempe, vétéran du débarquement de Normandie, s'est éteint à 94 ans

Le Montréalais, qui a grandi près de Sorel-Tracy, avait 19 ans lorsqu'il s'est engagé à défendre le pays.

Canonnier et artilleur de Bren, il a servi comme caporal au sein du Régiment d'infanterie de la Première réserve de Montréal, le Régiment de Maisonneuve.

La guerre, c'est comme une loterie. Si tu reviens, tu as de la chance. Si tu meurs, tu n'as pas de chance.

Lors des cérémonies commémorant le jour J, l'été dernier, le vétéran a trempé le pied dans les eaux de la plage Juno, qu'il avait prise d'assaut 75 ans plus tôt, aux côtés de 14 000 autres Canadiens.

Dans la dernière année, il a gardé sa bonne humeur malgré sa mauvaise santé, racontant des blagues jusqu'à la fin , a déclaré Denis Duguay, président de la Section 117 de la Légion royale canadienne à Sorel-Tracy, où l'on a mis le drapeau en berne vendredi.

Dans une déclaration publiée vendredi, le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, a offert ses condoléances. En tant que héros militaire décoré et ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, M. Trempe était un grand Canadien.

J'ai eu l'honneur de passer du temps avec lui récemment alors que nous soulignions le 75e anniversaire du jour J en juin 2019 , a-t-il précisé.

À entendre ses récits et ses expériences en Normandie [...], je sais que son héritage continuera de nous inspirer et de rendre hommage à tous les Canadiens qui ont tant sacrifié pour la paix et la liberté.

Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants