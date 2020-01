Le taux de chômage relativement stable en décembre dans l'Est-du-Québec

Bas-Saint-Laurent

Quant à lui, le taux de chômage est resté plutôt stable au Bas-Saint-Laurent au mois de décembre.

Statistique Canada évalue qu’il est passé de 4,9 points de pourcentage à 4,6 points de pourcentage. L’analyste de Statistiques Canada Vincent Ferrao explique toutefois que cette légère baisse de 0,3 point de pourcentage n’est pas significative.

Au Bas-Saint-Laurent, le nombre de chômeurs est en baisse. Il était de 4300 en décembre par rapport à la même période en 2018. Il y avait alors 4700 chômeurs, précise l’analyste.

Par ailleurs, le nombre de travailleurs a aussi diminué dans la région. Au total, le marché du travail dénombre 1200 personnes de moins. Les secteurs les plus touchés par cette baisse de travailleurs sont la santé et l’assistance sociale, les finances, les assurances et les affaires immobilières.

Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine

De son côté, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine ont vu leurs taux de chômage augmenter de plus de 2 points de pourcentage au mois de décembre, pour atteindre un taux de 15,3 %.

M. Ferrao explique cette augmentation par une hausse plus importante de la population active que du nombre d’emplois occupés dans la région.

La population active des deux régions a augmenté de 2100 personnes depuis l’année dernière.

Comme il y a une hausse de la population active, il y a donc aussi plus de personnes qui se cherchent un emploi. Il est à préciser qu’il n’y a pas eu de pertes d’emplois en tant que tels, mais il y a plus de personnes qui sont chômeurs parce qu’ils se cherchent un emploi , mentionne l’analyste Vincent Ferrao.

Par conséquent, le nombre de personnes sur le marché du travail a augmenté de 900 personnes.

Il s’agit du secteur de la fabrication qui a vu son nombre d’emplois augmenter davantage.

Cote-Nord

Enfin, le taux de chômage est resté plutôt stable sur la Côte-Nord au mois de décembre. Passant de 4,7 points de pourcentage à 5 points de pourcentage. Cette légère augmentation de 0,3 point enregistrée par Statistiques Canada n’est, une fois de plus, pas significative. Il aurait fallu un changement d’au moins 1,1 point de pourcentage pour être significatif statiquement parlant , explique Vincent Ferrao.

La hausse pourrait s’expliquer par un plus grand nombre de personnes à la recherche d’un emploi plutôt que par des pertes d’emplois dans la région.

Somme toute, Vincent Ferrao ajoute qu’environ 1800 personnes de plus qu'à la même période l'an dernier travaillent sur la Côte-Nord. Le nombre d’employés a principalement augmenté dans les secteurs de l'information, de la culture et du domaine récréatif.

À l’opposé, les ressources naturelles, le commerce, et les sciences et technologies sont des secteurs qui ont connu une diminution d’emplois.

À l’heure actuelle, Statistiques Canada évalue à environ 3000 le nombre de personnes qui se cherchent un travail dans la région.

Le taux de chômage a diminué de 0,3 point de pourcentage dans l’ensemble du Québec pour passer à 5,3 points de pourcentage, selon Statistique Canada.

Avec les informations de Laurence Royer