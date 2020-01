Cérémonie à l’Université de Windsor en hommage aux victimes de l’écrasement en Iran

Parmi les victimes figurent Samira Bashiri, qui travaillait dans un laboratoire de l'université et son mari Hamid Setareh Kokab, qui y était doctorant en génie mécanique ; Zahra Naghibi, doctorante au laboratoire de turbulence et d'énergie de l'université et son mari, Mohammad Abbas Pourghaddi ; et Pedram Jadidi, qui était doctorant en génie civil à l'université.

Une communauté universitaire au cœur lourd

Après l’ouverture de la cérémonie par un concert de chorale, le recteur de l'Université de Windsor, Robert Gordon, a pris la parole.

Le recteur de l'Université de Windsor, Robert Gordon. Photo : Radio-Canada

À tous ceux qui ont perdu des amis et des collègues après cette tragédie sans nom, sachez que nous sommes avec vous et que nous resterons avec vous pour les jours, les semaines et les mois à venir, à mesure que nous tentons de trouver une manière d’aller de l’avant , a-t-il déclaré.

Leur potentiel était sans limites , a confié le recteur.

Nous ne saurons jamais quelles contributions révolutionnaires ils auraient pu accomplir dans leurs domaines d’études, et cette perte est inimaginable. Robert Gordon, recteur de l'Université de Windsor

D’autres représentants de l’université, des étudiants, et des amis des victimes ont pris la parole tour à tour.

Le doyen de l’école d’ingénierie de l’université, Dr Mehrdad Saif. Photo : Radio-Canada

Les mots ne peuvent décrire l’état dans lequel je me trouve aujourd’hui , a notamment admis le doyen de l"école d’ingénierie de l’université, Dr Mehrdad Saif, qui a décidé d’ouvrir son discours avec un poème du poète persan Saadi, parlant de tous les êtres humains comme venant d’une seule et même essence . Si vous n’avez aucune empathie pour la misère humaine, vous ne pouvez vous appeler humain.

Dre Shaohong Cheng, professeure d'ingénierie civile et environnementale à l'Université de Windsor. Photo : Radio-Canada

Les professeurs des victimes en avaient gros sur le cœur. En larmes, Dre Shaohong Cheng, directrice de recherches de Pedram Jadidi, a ainsi fait l’éloge des travaux de recherche de son défunt protégé qui auraient eu un énorme impact dans le milieu des ingénieurs .

Il a apporté toute sa passion et son expertise à mon équipe de recherche et mon laboratoire , a dit la professeure qui s'est remémoré avec émotion les moments heureux où il a partagé ses découvertes avec elle.

Jeremiah Bowers, représentant de l’alliance étudiante de l’Université de Windsor Photo : Radio-Canada

Jeremiah Bowers, représentant l’alliance étudiante de l’université, a pour sa part déclaré : Aux quatre étudiants de Windsor et membres du personnel, et aux autres étudiants et Canadiens innocents à travers le pays, et toutes les autres vies qui ont été perdues dans cette tragédie, nous tenons à vous dire : nous vous aimons, nous vous honorons, et nous nous souviendrons de vous.

L'auditorium de l'Université de Windsor était comble pour la cérémonie en l'honneur des victimes. Photo : Radio-Canada

Dans l'assistance, figuraient aussi plusieurs représentants politiques, tels que le sous-préfet du comté d’Essex, Nelson Santos, les députés fédéraux, Brian Masse, Irek Kusmierczyk, et Chris Lewis, et les députés provinciaux, Lisa Gretzky et Taras Natyshak.