Ottawa aide trois entreprises madeliniennes dans leurs projets d'expansion

Le gouvernement fédéral accorde plus d’un million de dollars en prêts à trois entreprises des Îles-de-la-Madeleine pour consolider l’offre agro-touristique.

Le montant le plus important, 900 000 $, est remis à la microbrasserie À l’abri de la tempête pour un projet d’expansion qui inclut l’agrandissement de son bâtiment et l’acquisition de nouveaux équipements.

Le verger Poméloi disposera de 140 000 $ pour l’aider à diversifier ses activités. Les propriétaires auraient notamment l’intention de développer leurs propres spiritueux madelinots à base de leurs produits, selon le communiqué de Développement économique Canada.

La dernière entreprise, la Pâtisserie Hélène des Îles , reçoit 82 000 $ pour l’aider également dans un projet d’agrandissement. Toujours selon DEC Canada, l’équipe de la pâtisserie voudrait, entre autres, aménager un espace d’entreposage et une chambre de congélation.

Les projets du verger et de la pâtisserie devraient créer cinq emplois chacun.

[Ces trois entreprises] contribuent à l’essor d’une économie diversifiée et inclusive aux Îles-de-la-Madeleine, en plus de mettre en valeur notre expertise régionale ainsi que les produits de notre terroir. Ces projets innovants auront un impact positif sur le tourisme et l’économie d’ici , ajoute Mme Lebouthillier dans un communiqué.

Cet investissement permettra aux Îles-de-la-Madeleine de renforcer sa position de destination agro-touristique, conclut DEC Canada dans son communiqué.

L’achalandage touristique a beaucoup augmenté dans les dernières années aux Îles-de-la-Madeleine. Donc ça vient répondre à un besoin de la population, mais aussi aux besoins du marché , indique la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier.

Mme Lebouthillier s’est rendue dans l’archipel au nom de Mélanie Joly pour en faire l’annonce vendredi matin.

Avec les informations de Bruno Lelièvre