Toronto propose une augmentation de 2 % de l'impôt foncier pour 2020

La Ville de Toronto a dévoilé son budget préliminaire vendredi. Cette année, elle devra recueillir 13,53 milliards de dollars pour maintenir son niveau de service actuel et compenser ses nouvelles dépenses.

Les résidents devront sans doute payer plus pour la collecte de leurs déchets, leur consommation d'eau et leur impôt foncier.

Le directeur municipal, Chris Murray, a présenté un budget préliminaire équilibré, mais qui est aussi fondé en partie sur des estimations.

Pour les résidents

L'impôt foncier devrait augmenter de 2 % par rapport à 2019, une hausse encore une fois indexée sur l'inflation.

Mais la facture sera d'autant plus salée compte tenu d'une nouvelle surtaxe foncière de 1,5 % dédiée aux infrastructures et au logement. Un résident doit donc s'attendre à une hausse de plus de 4 % en moyenne si l'on inclut la taxe sur l'éducation qui est perçue par le gouvernement provincial.

Un chiffre loin du taux d'inflation moyen de 2 % souvent mentionné par le maire John Tory et d'autres élus municipaux.

À cet impôt foncier s'ajoute la hausse de la facture d'eau et celle pour le ramassage des ordures dans les bacs noirs, bleus et verts.

Nous essayons continuellement de garder les impôts fonciers à un faible niveau. C'est mon objectif principal. Gary Crawford conseiller municipal et chef du budget

Des estimations

Le budget préliminaire de 13,53 milliards de dollars est équilibré, mais certaines recettes, sur lesquelles il est fondé, sont des estimations.

Ces sommes d'argent non acquises incluent une subvention du fédéral pour l'hébergement des réfugiés (77 millions $), les droits de mutation immobilière perçus lors de la vente d'un bien (31 millions $) et diverses économies qui seront réalisées par attrition ou par la mise en oeuvre de meilleure pratique de gestion (27 millions $ et 108 millions $)

Le conseiller municipal Mike Layton estime que certaines sources de recettes ne sont pas viables comme les droits de mutation immobilière.

Nous devons nous éloigner de cette taxe. Si elle disparait, les contribuables verront leur impôt foncier augmenter de deux chiffres. Mike Layton, conseiller municipal de Toronto

Le directeur municipal, Chris Murray, souligne qu'il est tout à fait normal de faire des prévisions dans un budget et que celles avancées ici sont tout à fait réalisables.

Le budget préliminaire doit être approuvé par le conseil municipal en février après une série de consultations publiques.