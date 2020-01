Enquête policière pour un foulard disparu

Installé le 4 décembre 2019, le foulard est porté disparu depuis le 4 janvier dernier.

L'agente de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) Stéphanie Bélec a indiqué à Radio-Canada que deux jeunes hommes auraient tenté de vendre le foulard dans un magasin local. On a commencé une enquête. On a une description des suspects pour le vol : deux hommes dans la vingtaine-trentaine aborigènes.

Rencontré par Radio-Canada, le commerçant en question ne savait pas que le foulard manquait à l'appel. Les deux jeunes hommes disaient qu'il l'avaient eux-mêmes tricoté. L'homme n'a pas voulu conclure le marché puisqu'il n'a pas de clientèle pour ce genre de produit. Les deux hommes se seraient ensuite enfuis en taxi.

C'est important de rapporter les vols, même les plus minimes. Si on est capable de faire un lien entre plusieurs, ça peut mener à une plus grosse enquête.

Stéphanie Bélec, agente de la PPO