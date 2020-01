Les campeurs d’arrière-pays moins respecteux de la nature que les autres

L’étude de 2015, qui vient d’être publiée, a sondé les visiteurs du parc provincial Peter Lougheed en Alberta et du parc provincial Algonquin en Ontario. Les chercheurs y ont interrogé les campeurs pour tester leurs connaissances et leurs attitudes à l’égard des principes de Sans trace (Leave No Trace), un programme éducatif qui existe depuis plus de 50 ans.

Les principes sont centrés sur la planification et la préparation, le camping sur des surfaces durables, l'élimination adéquate des déchets, la minimisation de l'impact des feux de camp, le respect de la faune, le fait de laisser sur place les choses trouvées en chemin et aussi la considération des autres visiteurs.

Dans l’étude, les répondants faisant du camping en arrière-pays ont rapporté bien connaître les principes. Par contre, lorsqu’ils étaient confrontés à des scénarios concrets, les campeurs obtenaient de moins bons résultats pour le respect des principes.

Par exemple, ceux-ci étaient plus susceptibles d’avoir des comportements comme ne pas marcher dans les sentiers balisés, laisser son chien marcher sans laisse, ou d’avoir un feu de camp où il n’y en aurait pas d’habitude.

Je ne pense pas que ce soit qu'ils ne soient pas dévoués ou passionnés par l'environnement , affirme la chercheure principale Clara-Jane Blye, qui a interviewé des campeurs de l'arrière-pays dans le cadre de ses recherches.

Selon elle, cela a plus à voir avec le fait d'être dans la nature, si loin des règles et des règlements de la vie quotidienne, et d'être si loin des agents d'application de la loi et du personnel des parcs et d'autres personnes qui appliquent effectivement certaines de ces règles.

Avec la croissance en popularité de l’exploration en nature pour publier sur des plateformes comme Instagram, il y a de quoi s’inquiéter, selon la chercheure. Nous pourrions potentiellement voir les effets de la tendance s'amplifier et se multiplier par des personnes ne suivant pas certains de ces principes.

Les campeurs albertains font mieux que les ontariens

L’étude a aussi constaté que les campeurs de l’arrière-pays en Ontario maîtrisent moins bien les principes que leurs pendants albertains.

Selon la chercheure, le programme éducatif du ministère albertain chargé des parcs est à remercier. Le ministère albertain parle en fait du ‘’ pourquoi ‘, comme pourquoi devrions-nous respecter la sécurité des ours et la sécurité contre les incendies , a-t-elle observé.

Avec les informations de CBC