Sur les traces de deux anciens étudiants haïtiens à l'Université de Winnipeg

Après le tragique séisme en Haïti qui a fait des dizaines de milliers de morts et de nombreux blessés en 2010, l'Université de Winnipeg avait accueilli 5 étudiants haïtiens. L'établissement leur a permis, ainsi, poursuivre leurs études, tous frais payés, dans la capitale manitobaine. Dix ans plus tard, nous avons retrouvé deux d'entre eux : Helena-Vickaïna Lafleur et Jaquet Duval. Portrait croisé de rescapés.