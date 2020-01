La Ville de Québec se prépare à un fin de semaine de tempête

Des précipitations de pluie, de neige et de grésil sont prévues samedi et les conditions routières devraient devenir plus difficiles en soirée.

Environnement Canada prévoit qu'un important système dépressionnaire touchera toute la province.

Les rues ont été dégagées vendredi et des cols bleus s'assuraient que les grilles de rues permettront l'écoulement de la pluie.

La Ville prévoit que l'opération de chargement de la neige aura lieu lundi, une fois la tempête passée.

Elle prévient également que plusieurs installations de loisirs pourraient être fermées dimanche en raison du mauvais temps.

La collecte des ordures et du recyclage prévue lundi pourrait également être ralentie. La Ville demande aux citoyens de laisser leurs bacs dans les entrées privées, et non dans la rue ou sur le trottoir.