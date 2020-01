Protection de la jeunesse autochtone : la FSIN fait part de ses demandes à Ottawa

Le travail est déjà commencé pour mettre en oeuvre les services de protection de l’enfance et on veut faire part de nos attentes au gouvernement fédéral [par rapport au financement] , indique le vice-chef de la FSINFédération des nations autochtones souveraines , David Pratt.

Nous voulons avoir une enveloppe pour nous permettre de développer nos institutions, créer notre propre bureau pour la protection de la jeunesse et avoir notre propre comité de surveillance qui va veiller à ce que notre système soit adéquat. David Pratt, deuxième vice-chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan

Le deuxième vice-chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan, David Pratt, estime que plus de 5000 enfants autochtones se trouvent sous la garde des services provinciaux en Saskatchewan. Photo : CBC

Une lettre devrait être envoyée la semaine prochaine au ministre fédéral des Services aux Autochtones, Marc Miller, afin de lui expliquer les détails de cette demande, confirme le chef de la FSINFédération des nations autochtones souveraines , Bobby Cameron.

Ce dernier estime que ce financement permettrait aux communautés autochtones en Saskatchewan de mettre en place les infrastructures nécessaires pour offrir des services et gérer adéquatement leur système de protection de l’enfance.

En offrant des services aux jeunes Autochtones, les communautés seraient également davantage en mesure, selon David Pratt et Bobby Cameron, d’aider les jeunes à conserver la culture et les valeurs autochtones.

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis, le 1er janvier 2020, les Premières Nations, les Inuit et les Métis à travers le pays qui ont des ressources suffisantes pour prendre en charge les besoins des enfants autochtones sont autorisés à le faire.

Cependant, à l’heure actuelle, aucun financement stable n’est prévu dans la législation fédérale pour permettre aux communautés intéressées d’avoir le contrôle de leurs services de protection de l’enfance.

Selon David Pratt, plus de 5000 enfants autochtones se trouvent sous la garde des services provinciaux en Saskatchewan.

Avec les informations d’Omayra Issa