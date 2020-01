Un tournoi menacé par la hausse des tarifs de location des patinoires à Rimouski

Les frais de 87 $ de l'heure par patinoire qui devront être dépensés pour la location des patinoires pour le tournoi diminueront considérablement les profits de l'événement.

Ces profits, qui avoisinaient les 10 000 $ l'an dernier, sont normalement remis à l'Association du hockey mineur.

Selon l'un des coprésidents du comité organisateur, Jean-Nicolas Grenier-Horth, la tenue du tournoi en 2021 serait menacée.

Il estime que l'annulation de l'événement aurait un impact qui surpasse la diminution des profits du tournoi lui-même.

Il n'y aura pas d'hôtels pleins, il n'y aura pas de restaurants pleins, il n'y aura pas de commerces fréquentés par les visiteurs dans la fin de semaine , ajoute-t-il.

Jean-Nicolas Grenier-Horth explique que le comité organisateur pourrait décider d'organiser une campagne de financement plutôt qu'un tournoi de hockey mineur provincial l'an prochain pour pouvoir offrir un soutien financier à l'Association du hockey mineur.

Selon lui, cela leur permettrait d'amasser de l'argent sans devoir en remettre une partie à la Ville. Aucune décision n'a toutefois été prise en ce sens pour le moment.

Appelé à réagir, le maire de Rimouski, Marc Parent, estime que la Ville en fait assez pour soutenir financièrement le hockey mineur en offrant gratuitement le temps de glace lors de la saison régulière.

L'approche qu'on préconise, c'est d'offrir la gratuité totale pour les activités du hockey mineur durant la saison régulière , soutient le maire.

Selon lui, ce temps de glace représente 120 000 $ dollars offerts par la Ville en plus de l'aide financière de 30 000 $ offerte annuellement à l'Association du hockey mineur.

Ce qu'on préconise, nous, c'est de rendre le sport le plus accessible possible à 100 % des utilisateurs, des joueurs de hockey, et non pas à ceux qui choisissent de participer dans des tournois.

Marc Parent, maire de Rimouski