10 ans après le séisme en Haïti, les blessures sont toujours vives pour une Fransaskoise

Presque 10 ans jour pour jour après le séisme en Haïti, une Fransaskoise d’origine haïtienne revient sur le drame qui a secoué son pays et affirme que l’heure du deuil n’est toujours pas arrivée.

Il y a beaucoup de traumas encore, et quand on en parle à d’autres Haïtiens, c’est la même chose , affirme Nancie Auguste.

Nancie Auguste, une Fransaskoise d'origine haïtienne, se désole que son pays ne se soit toujours pas remis du séisme de 2010. Photo : Radio-Canada / Ricardo Costa (Archives)

Le séisme d’une magnitude de 7,3 a laissé derrière lui un lourd bilan : plus de 200 000 personnes ont perdu la vie, sans compter les nombreux bâtiments qui se sont effondrés. Les bâtiments ont été détruits dans des fractions de seconde, même les plus solides comme le Palais national , précise la Fransaskoise.

On a les larmes aux yeux à chaque fois qu’on y pense. Nancie Auguste, Fransaskoise d'origine haïtienne

Une décennie plus tard, Haïti demeure en situation précaire : tout est toujours à reconstruire. Les écoles, les hôpitaux, les universités, tout a été détruit et il n’y a rien encore qui a été mis en place pour retrouver la stabilité dans le pays , déplore Nancie Auguste.

Il n’y a pas de reconstruction, on ne sent pas l’amélioration, il n’y a rien qui est planifié. Nancie Auguste, Fransaskoise d'origine haïtienne

Mauvaise gestion de la crise

Même si des ONG de partout dans le monde ont apporté une aide d’urgence et que des milliards de dollars ont été versés à Haïti pour sa reconstruction, les efforts ont été faits en vain, croit Nancie Auguste.

On a eu de l’aide, mais elle n’a pas été envoyée aux personnes ni aux institutions qui en avaient besoin pour reconstruire le pays afin que les gens puissent recommencer à avoir une vie plus ou moins sécuritaire ou stable , dit-elle.

Frantz Voltaire, directeur du Centre international de documentation et d'information haïtienne et caribéenne (CIDIHCA). Photo : Radio-Canada / Laurent Boursier

Selon Frantz Voltaire, directeur du Centre international de documentation et d'information haïtienne caraïbéenne et afro-canadienne (CIDIHCA), la crise humanitaire a été mal gérée, et le blâme revient à la communauté internationale ainsi qu’aux dirigeants haïtiens.

Il s’agit d’un problème structurel. Les gens ont été généreux, ils ont donné, mais que s’est-il passé? Frantz Voltaire, directeur du CIDIHCA

Sur les 600 millions de dollars [amassés] par la Croix-Rouge américaine, je crois qu’à peine 1 % a été dirigé vers Haïti. Les fonds n’ont jamais vraiment été alloués à Haïti , s'exclame-t-il.