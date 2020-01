Autre grève de la FEESO dans les écoles, le 15 janvier

Cette fois-ci, les moyens de pression ciblent les écoles secondaires d'une dizaine de conseils scolaires anglophones ainsi que certaines écoles de près de dix conseils francophones, où la FEESO représente des employés de soutien.

Si le gouvernement accepte de rétablir et de maintenir les ratios de taille des classes et les effectifs de personnel qui étaient en place il y a à peine un an, nous annulerons notre action du 15 janvier et continuerons à négocier de bonne foi pour résoudre les nombreuses autres questions en suspens , a déclaré le président du syndicat, Harvey Bischof, par communiqué.

Le syndicat note avoir fait la même offre le jour précédant la quatrième journée d’action de mercredi dernier, mais le gouvernement Ford a choisi de rejeter cette offre plutôt que de garder les étudiants en classe .

Les écoles françaises touchées le 15 janvier :

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières : Toutes les écoles

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien : Toutes les écoles

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario : École publique Camille-Perron (Markstay-Warren)

École publique de la Découverte (Val Caron)

École publique Foyer-Jeunesse (Hanmer)

École publique Franco-Nord (Azilda)

École publique Hélène-Gravel (Sudbury)

École publique Jean-Éthier-Blais (Sudbury)

École publique Jeanne-Sauvé (Sudbury)

École publique Pavillon-de-l’Avenir (Chelmsford)

École publique de Noëlville (Noëlville)

École Cap sur l’Avenir (Sudbury)

École secondaire Hanmer (Hanmer)

École secondaire Macdonald-Cartier (Sudbury)

École secondaire de la Rivière-des-Français (Noëlville)

Siège social du conseil scolaire

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario : École Ste-Marie (Azilda)

École Alliance St-Joseph (Chelmsford)

École Notre-Dame de la Merci (Coniston)

École St-Étienne (Dowling)

École Saint-Joseph (Espanola)

École St-Augustin (Garson)

École Notre-Dame (Hanmer)

École St-Joseph (Hanmer)

École St-Paul (Lively)

École St-Antoine (Noëlville)

École St-Charles Borromée (St-Charles)

École Félix-Ricard (Sudbury)

École St-Denis (Sudbury)

École St-Dominique (Sudbury)

École St-Joseph Sudbury

École St-Pierre (Sudbury)

École Jean-Paul II (Val Caron)

École Ste-Thérèse (Val Thérèse)

École St-Thomas (Warren)

École secondaire catholique Champlain (Chelmsford)

École secondaire catholique Franco-Ouest (Espanola)

Collège Notre-Dame (Sudbury)

École secondaire du Sacré-Cœur (Sudbury)

École secondaire catholique l’Horizon (Val Caron)

Carrefour Options+ (Sudbury)

Conseil scolaire catholique MonAvenir : École secondaire catholique Saint-Charles-Garnier

École élémentaire catholique Corpus-Christi

École élémentaire catholique Jean-Paul II

École élémentaire catholique Notre-Dame-de-la-Jeunesse (Durham)

École secondaire Académie catholique Mère-Teresa

École élémentaire catholique Monseigneur-de-Laval

École élémentaire catholique Notre-Dame (Hamilton)

Point de service Ryan Paquette

École élémentaire catholique Saint-René-Goupil

École élémentaire catholique Saint-René-Goupil – Programme avant et après école

École élémentaire catholique Saint-Philippe

Garderie Centre copains-copines

Conseil scolaire public Viamonde : École secondaire Ronald-Marion

École élémentaire Antonine-Maillet

École secondaire Georges-P.-Vanier

École élémentaire Renaissance

École élémentaire Pavillon de la jeunesse

École élémentaire des Quatre-Rivières

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario : École élémentaire publique Carrefour Jeunesse (Rockland)

École élémentaire publique Charlotte-Lemieux (Ottawa)

École élémentaire publique De la Rivière Castor (Embrun)

École élémentaire publique des Sentiers (Orléans)

École élémentaire publique Francojeunesse (Ottawa)

École élémentaire publique Gabrielle-Roy (Ottawa)

École élémentaire publique Julie-Payette (Kanata)

École élémentaire publique Le Prélude (Orléans)

École élémentaire publique Le Trillium (Ottawa)

École élémentaire publique Marie-Curie (Ottawa)

École élémentaire publique Michaëlle-Jean (Nepean)

École élémentaire publique Nouvel Horizon (Hawkesbury)

École élémentaire publique Rose des Vents (Cornwall)

École élémentaire publique Séraphin-Marion (Ottawa)

École secondaire publique Omer-Deslauriers (Ottawa)

École secondaire publique De la Salle (Ottawa)

École secondaire publique Gisèle-Lalonde (Orléans)

École secondaire publique Louis-Riel (Gloucester)

École secondaire publique L’Alternative (Ottawa)

École publique Le Transit (Ottawa)

École des adultes Le Carrefour (Ottawa)

École secondaire publique Le Sommet (Hawkesbury)

École élémentaire et secondaire publique l’Académie de la Seigneurie (Casselman)

Centre d’éducation et de formation de l’Est ontarien (CEFEO) (Ottawa)

École secondaire publique L’Héritage (Cornwall)

Conseil des écoles catholiques du Centre-Est : Académie catholique Ange-Gabriel

Académie catholique Notre-Dame

Centre éducatif - Conseil (Ottawa)

Centre professionnel et technique Minto

Collège catholique Mer Bleue

Collège catholique Samuel-Genest

École élémentaire catholique Notre-Dame-des-Champs

École élémentaire catholique d’enseignement personnalisé Édouard-Bond

École élémentaire catholique La Source, enseignement personnalisé

École élémentaire catholique Lamoureux, enseignement personnalisé

École élémentaire catholique des Pionniers

École élémentaire catholique Montfort

École élémentaire catholique Alain-Fortin

École élémentaire catholique Arc-en-ciel

École élémentaire catholique Au Cœur d’Ottawa

École élémentaire catholique Bernard-Grandmaître

École élémentaire catholique des Pins

École élémentaire catholique des Voyageurs

École élémentaire catholique Élisabeth-Bruyère

École élémentaire catholique Georges-Étienne-Cartier

École élémentaire catholique Jean-Robert-Gauthier

École élémentaire catholique J.-L.-Couroux

École élémentaire catholique La Vérendrye

École élémentaire catholique Laurier-Carrière

École élémentaire catholique Marius-Barbeau

École élémentaire catholique Notre-Place

École élémentaire catholique Reine-des-Bois

École élémentaire catholique Roger-Saint-Denis

École élémentaire catholique Sainte-Anne

École élémentaire catholique Sainte-Bernadette

École élémentaire catholique Sainte-Geneviève

École élémentaire catholique Sainte-Kateri

École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys

École élémentaire catholique Sainte-Marie

École élémentaire catholique Sainte-Thérèse-d’Avila

École élémentaire catholique Saint-François-d’Assise

École élémentaire catholique Saint-Guillaume

École élémentaire catholique Saint-Jean-Paul II

École élémentaire catholique Saint-Joseph-d’Orléans

École élémentaire catholique Saint-Rémi

École élémentaire catholique Terre-des-Jeunes

École élémentaire catholique de la Découverte

École élémentaire catholique Pierre-Elliott-Trudeau

École secondaire catholique Franco-Cité

École secondaire catholique Béatrice-Desloges

École secondaire catholique Paul-Desmarais

École secondaire catholique Pierre-Savard

Éducation permanente

Les conseils scolaires anglophones touchés (toutes les écoles secondaires)