Le Canada compte deux nouveaux astronautes

Jennifer Sidey-Gibbons est née à Calgary. Elle est ingénieure en génie mécanique et a un doctorat en ingénierie de la combustion obtenue à l’Université de Cambridge au Royaume-Uni. Elle y a décroché un poste de professeure dont elle garde un excellent souvenir.

Qu'il s'agisse de supervision en laboratoire ou de cours magistraux en salle de conférence, j'avais la chance d'enseigner les sciences et le génie à des jeunes , se souvient la nouvelle astronaute. Mais l’appel de l’espace devient plus fort alors elle commence le processus de recrutement d'un an à l’Agence spatiale canadienne.

Jennifer Sidey-Gibbons a cofondé une organisation qui a déjà permis d'enseigner la programmation à plus de 3000 jeunes filles au Royaume-Unis. Photo : Agence spatiale canadienne

Après avoir réussi toutes les étapes de la sélection, elle est recrutée en juillet 2017. Elle déménage alors à Houston au Texas pour suivre la formation au Johnson Space Center de la NASANational Aeronautics and Space Administration de la classe d'astronaute 2017. Un autre Canadien est dans la même classe, le lieutenant-colonel Joshua Kutryk, originaire lui aussi de l’Alberta.

Joshua Kutryk a fait partie des 16 finalistes de la campagne de recrutement d'astronautes de 2009. Photo : Agence spatiale canadienne

Cet officier de l’armée de l’air était pilote d’essai expérimental et pilote de chasse à Cold Lake quand il a intégré le Programme spatial canadien. Enfant, j'étais fasciné par l'espace. Je savais que je consacrerais ma vie à l'explorer , confie le pilote.

Les deux astronautes doivent maintenant attendre leur prochaine mission. Une mission qui pourrait envoyer la toute première femme sur la lune. Le Canada a joint l’an dernier la mission lunaire Gateway de la NASA.