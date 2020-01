Denholm et Duhamel à la recherche de premiers répondants pour les urgences médicales

Le maire de Denholm, Gaétan Guindon, affirme que les ambulanciers peuvent mettre de 45 minutes à une heure pour atteindre sa municipalité.

Les premiers répondants jouent donc un rôle essentiel, selon lui. Ces derniers reçoivent une formation avancée en premiers soins afin d'aider les personnes en détresse en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.

Il faut comprendre que les ambulances sont soit à Wakefield, à Gracefield, à Buckingham ou encore à Gatineau. Gaétan Guindon, maire de Denholm

Or, Denholm et Duhamel n’ont pas assez de personnel pour desservir leur territoire respectif. La situation est telle à Duhamel que le service de premiers répondants a été suspendu le 3 janvier.

On le fait parce que nos équipes étaient réduites à deux seules personnes sur une période de 24 heures, 7 jours semaine , explique le maire de la municipalité, David Pharand.

David Pharand affirme qu'il s'agit d'un service « essentiel et très apprécié de la population ». Photo : Radio-Canada

On a pris en considération la santé et la sécurité de nos employés dans leur milieu de travail. On a dû prendre une pause du service. On a avisé quelques semaines à l’avance les citoyens et nous avons commencé une session de recrutement , souligne-t-il, estimant que les premiers répondants recevaient entre 40 et 50 appels par année, environ un par semaine .

Un retour du service au printemps à Duhamel?

Le maire Pharand indique que la Municipalité a pour l’instant quatre candidats potentiels dans sa mire. On vise à commencer la formation dès qu’on aura six premiers répondants sur le territoire avec un chiffre optimal de huit premiers répondants afin d’assurer la pérennité de notre service , dit-il.

M. Pharand souhaite que le service reprenne à Duhamel au début du printemps. Il dit avoir confiance de pouvoir trouver assez de répondants d'ici là.

Les gens en plus d’avoir une disponibilité, doivent avoir une force de caractère et une capacité mentale de faire face aux défis que représentent les appels de premiers répondants. David Pharand, maire de Duhamel

Les volontaires recevront une formation accélérée de 60 heures pour laquelle ils seront rémunérés, ajoute-t-il. Les premiers répondants reçoivent une rémunération pour leur disponibilité, en plus d'être payés pour chaque appel auquel ils répondent.

Denholm également en mode recrutement

Du côté de Denholm, le service de premiers répondants est maintenu pour le moment, mais les responsables municipaux sont activement à la recherche de recrues.

On pense, au moment où on se parle, de peut-être élargir vers des bénévoles, par exemple d'anciennes infirmières, ou des gens qui ont travaillé dans les Forces armées qui prennent leur retraite un peu plus tôt , explique le maire Guindon.

Gaétan Guindon affirme que Denholm compte déjà sept répondants formés, mais que seuls deux ou trois d'entre eux répondent aux appels d'urgence. Photo : Radio-Canada

Si on pouvait avoir des gens qui pourraient intervenir de jour, ça libérerait et ça nous permettrait de donner un meilleur service , ajoute-t-il.

Avec les informations de Christian Milette