10 ans après le séisme, « il faut reconstruire l’être haïtien »

« Le plus gros impact [du tremblement de terre de 2010] a été sur la santé mentale des individus ». Le constat est de Hans Lamarre, psychiatre canado-haïtien et très impliqué dans son pays d’origine, où il a d’ailleurs dirigé un programme de formation de psychiatres, coordonné par l’Université de Montréal.

Depuis le tremblement de terre, à peu près tous les Haïtiens que j’ai rencontrés m’ont dit : ''nous avons tous une maladie mentale'' , confie celui qui exerce à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Au-delà de cette demie-boutade , Dr Lamarre rappelle que l’Organisation mondiale de la santé, qui a probablement la base de données statistiques la plus importante concernant Haïti au plan de la santé, a identifié la santé mentale comme étant le premier problème de santé publique en Haïti .

Je pense à l’impact de gens qui souffrent de problème de santé mentale et qui ne sont pas traités. Malheureusement, c’est un fardeau supplémentaire pour repenser la gouvernance d’Haïti, repenser la question de l’identité haïtienne. Si les gens sont malades [mentalement], ils ne pourront pas faire cette démarche et ne seront pas les acteurs de leur changement. Hans Lamarre, psychiatre

Son observation est largement partagée par Wilcox Toyo, président de la Société haïtienne de la santé mentale, qui confirme que les problèmes de santé mentale persistent dix ans après le tremblement de terre .

Le jeune psychologue en veut pour exemples ces gens qui sursautent dans la rue au moindre bruit ou mouvement, ou encore ces enfants qu’on a vu sauter de leur bâtiment d’école, parce qu’ils ont ressenti la terre trembler .

Des survivants du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti placés dans un camp de sinistrés de Port-au-Prince. Photo : Reuters / Jorge Silva

Un deuil à faire

M. Toyo insiste sur la notion de deuil qui n’a pas été fait par beaucoup d’Haïtiens, n’ayant pas pu trouver le corps de leur proche disparu dans les décombres.

Cette absence de deuil est d’autant plus douloureuse que, culturellement, nous avons des relations étroites avec nos morts, nous enterrons nos morts chez nous, dans la cour, nous ne laissons pas nos morts extérieurs à nous, nos morts sont avec nous .

Il en résulte beaucoup de cas de dépression chez des personnes qui se culpabilisent, qui se dévalorisent, parce qu’elles étaient impuissantes au moment où il y a eu ce tremblement de terre .

Il y a d’une part le deuil obsessionnel, qui est une pathologie marquée par des obsessions et où il y a une série de pensées répétitives chez cette personne, où il y a des désirs de mort, de mauvaises images mentales qui envahissent progressivement la tête , explique le psychologue.

Les personnes affectées peuvent développer des idées suicidaires, mais le deuil obsessionnel est surtout marqué par un phénomène de clochardisation, d’où les gens qui ont laissé leur maison pour habiter les rues en recherchant des personnes disparues, tuées lors du tremblement de terre .

Il existe également le deuil traumatique , qui est marqué par une dépression grave, sur les plans psychique et comportemental . Les personnes qui présentent ce trouble mental ont développé des angoisses et ont tendance à adopter des comportements addictifs. On a chez ces personnes-là beaucoup de consommation d’alcool, de drogue, de psychotropes, etc. .

Wilcox Toyo, président de la Société haïtienne de la santé mentale Photo : Wilcox Toyo

Le stress post-traumatique, un mal silencieux

Le phénomène est tel que « des Haïtiens vivant au Canada ont présenté des désordres de stress post-traumatique, parce qu’ils avaient des proches en Haïti qui sont décédés et dont ils n’avaient pas de nouvelles », affirme le Dr Lamarre, précisant que la situation est autrement plus inquiétante en Haïti.

Le psychiatre souligne que, parce que silencieux , le désordre de stress post-traumatique constitue un problème majeur en psychiatrie.

Il explique que la plupart des patients psychiatriques, sauf ceux qui hurlent, qui courent dans les rues, dénudés, tous les autres, donc une très grande majorité, ont peu d’espace pour s’exprimer. En général, ils restent chez eux, ne participent pas à l’effort de production national, ils sont une lourdeur pour la famille .

C’est une douleur intérieure intense que ces gens vivent et qui, véritablement, les confine à une espèce de prison intérieure. Hans Lamarre, psychiatre

Le spécialiste de la santé mentale fait savoir que le pronostic d’un désordre de stress post-traumatique qui n’est pas résolu au bout de deux ans est de très mauvaise qualité. Il y a des traitements qui sont expérimentés, mais ils sont très coûteux et un pays comme Haïti n’a pas la capacité de prendre en charge la population qui en souffre.

Hans Lamarre est psychiatre à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et professeur adjoint de psychiatrie à l’UdeM Photo : Hans Lamarre

La psychiatrie, parent pauvre de la santé en Haïti

Dans la foulée du violent séisme, les autorités haïtiennes et les organisations d’aide devaient parer au plus urgent : soigner et panser les blessures, nourrir les ventres creux et loger temporairement les milliers de sinistrés jetés dans la rue. Une aide psychologique était fournie par certaines ONG, mais elle était limitée dans l’espace et le temps.

Dix ans plus tard, alors que les efforts de reconstruction donnent lieu à des résultats mitigés, voire décevants, les professionnels de la santé constatent que d’énormes dégâts mentaux sont restés sans réparation dans la population, faute de moyens et de volonté d'y remédier en priorité.

Beaucoup de survivants du séisme de 2010 en Haïti ont été amputés, comme cette jeune fille en compagnie d'un médecin belge. Photo : Reuters / Wolfgang Rattay

Le président de la société haïtienne de la santé mentale fait remarquer que la priorité des autorités était de reconstruire, mais le pays n’est pas reconstruit jusqu’à aujourd’hui .

Wilcox Toyo estime que ce qu’il faudrait, c’est reconstruire l’homme haïtien, l’être haïtien, parce que sans les personnes, on pourrait avoir de beaux bâtiments, mais ce sera toujours une ville non construite, parce que ce sont les personnes qui doivent être construites d’abord et puis on va avoir de belles maisons .

Soigner les âmes meurtries exige toutefois du personnel qualifié, des médicaments et des infrastructures, dont ne dispose pas Haïti, du moins en nombre suffisant.

Le pays compte une quinzaine de psychiatres pour une population de près de 10 millions de personnes. À titre de comparaison, au Québec le ratio est d’environ 12 psychiatres pour population de 100 000 habitants. Le fossé est immense.

Le programme de l’Université de Montréal, mené le Dr Lamarre, a permis de former cinq, puis sept résidents en psychiatrie, mais les besoins sont loin d’être comblés.

À cette rareté des professionnels, s’ajoute le peu de centres de psychiatrie dans un pays qui n’en compte que deux.

Une Haïtienne en transe dans une mare de boue sacrée lors d’une cérémonie vaudoue organisée dans le nord du pays. Photo : Reuters

Le vaudou a horreur du vide psychiatrique

Pas étonnant dès lors de voir de plus en plus de Haïtiens recourir à des rites et autres cérémonies spirituelles, principalement le vaudou, pour tenter de se débarrasser de certains troubles mentaux.

À peu près 95 % des personnes qui ont un problème de santé mentale vont d’abord voir un prêtre (hougan) ou une prêtresse vaudou (mambo) , d’après le Dr Lamarre, qui ajoute que les religieux, des évangélistes notamment, proposent aussi des solutions à la maladie mentale .

Le recours à ce genre de pratiques n’est pas sans conséquence. Le psychiatre canado-haïtien se souvient d’une jeune fille schizophrène , que les parents, qui n’étaient pourtant pas illettrés précise-t-il, envoyaient en cure de vaudou.

La prêtresse mambo à laquelle elle a été confiée avait décidé d’utiliser la torture comme traitement de la maladie .

La patiente était tellement violentée que le premier traitement, lorsque nous l’avions prise dans la clinique [de psychiatrie], a été de traiter ses plaies dans un premier temps, avant même d’engager un traitement psychiatrique pour la maladie qu’elle présentait .

Hans Lamarre relate qu’ en l’espace de quatre semaines [de prise en charge psychiatrique], cette jeune fille, qui était en première année de médecine, ne présentait plus de symptômes de schizophrénie et un autre mois plus tard, elle réintégrait la faculté de médecine ».

Une Haïtienne fait des offrandes lors d'une cérémonie vaudoue au cimetière de Port-au-Prince, le 1er novembre 2017. Photo : Reuters / Andres Martinez Casares

MM. Lamarre et Toyo sont d’avis qu’il y a encore un énorme travail de sensibilisation à faire auprès des prêtres et prêtresses vaudous, notamment ceux situés en zones rurales, afin de les amener à référer les gens présentant des troubles mentaux aux professionnels spécialisés.

La Société haïtienne de la santé mentale, selon son président, a d’ailleurs voulu initier une campagne de formation de prêtres vaudous, mais celle-ci n’a pas pu voir le jour, faute de moyens.

Relevant un profond malaise de l’ensemble de la société [haïtienne] vis-à-vis de ce type de maladie , Dr Lamarre prône plus d’actions pour une plus grande acceptabilité de la problématique psychiatrique dans le pays. Lui-même y contribue en animant des conférences et en faisant des interventions auprès du ministère de la Santé.

Dr Lamarre préconise par ailleurs l’approche de l’ethnopsychiatrie, un concept promu par le psychiatre haïtien Louis Mars dans les années 1960.

Je me rappellerai toujours de cette phrase [de Louis Mars] : ''les maladies psychiatriques sont universelles, mais leur expression est culturelle''. Effectivement, on peut être schizophrène partout, la schizophrénie existe, mais elle ne va pas s’exprimer de la même façon au Japon qu’en Haïti , mentionne-t-il.

Des traumatismes en héritage

Fin connaisseur de la société haïtienne qui l’a vu naître, Hans Lamarre croit que la problématique de la santé mentale en Haïti ne peut faire l’économie d’un débat sur l’identité.

Il n’y a jamais eu en Haïti une dynamique pour résoudre la question de la nature de l’identité haïtienne. Est-ce qu’elle est française, est-ce qu’elle est africaine, est-ce qu’elle devient anglo-saxonne avec cette espèce de culture mondialisée qui étend ses filets sur l’ensemble de la planète? se demande-t-il.

La situation de l’identité haïtienne n’a jamais été vraiment résolue et elle agit aussi comme un facteur négatif vis-à-vis de la santé mentale des Haïtiens. Hans Lamarre, psychiatre

Des Haïtiens dans des rôles d’esclaves lors d’une cérémonie à Marchand, au nord de Port-au-Prince, marquant le 200e anniversaire de l'assassinat du premier dirigeant d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines. Photo : AFP / Thony Belizaire

Le psychiatre dit s’intéresser depuis peu au slave related trauma (l’héritage traumatique de l’esclavagisme), étudié principalement aux États-Unis.

Des psychiatres et psychologues américains ont identifié, au terme de longues études, des séquelles traumatiques qui existent encore actuellement chez des individus qui, eux-mêmes, n’ont pas vécu directement l’esclavage. C’est-à-dire qu’il y aurait une espèce de transmission de l’impact de l’esclavage au travers des générations .

Alors qu’il a été longtemps admis que ce sont les cultures qui se transmettaient, il semblerait qu’il se produit chez les individus qui sont soumis à des traumas des modifications au niveau des chromosomes et que ces modifications se transmettent de génération en génération. On l’a vu avec les rescapés de l’Holocauste et leurs descendants et on l’a vu aussi aux États-Unis, dans la population afro-américaine .

L’impact de l’esclavage, l’impact de la ségrégation qu’ont infligée les colons français en Haïti constituent un boulet très important dont on ne sait pas se débarrasser. Hans Lamarre, psychiatre

Dr Lamarre établit par exemple un parallèle entre le mécanisme de défense développé par les ancêtres esclaves pour pouvoir survivre et protéger un minimum d’identité et d’autres mécanismes qu’on peut trouver aujourd’hui en Haïti, comme le marronnage .

Cette pratique est une certaine façon de se protéger d’un extérieur dangereux. L’interlocuteur peut être à la fois une bonne ou une mauvaise personne, on s’arrange pour qu’elle sache le moins de choses de nous , analyse le psychiatre.