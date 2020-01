Crispation autour du Conseil consultatif de la jeunesse sur le climat au Manitoba

Des membres du Manitoba Youth for Climate Action sont déçus qu’aucune personne en dessous de 18 ans n’ait été choisie parmi les neuf jeunes du Conseil consultatif de la jeunesse sur le climat.

Le gouvernement du Manitoba avait promis la formation de ce Conseil consultatif le 27 septembre dernier, après une Marche historique pour le climat à Winnipeg qui a rassemblé plus de 12 000 personnes.

La province y voyait à ce moment une occasion d’ exploiter l’énergie, la passion et la perspective visionnaire des jeunes Manitobains .

En tant qu’organisateurs de la Marche pour le climat, les membres du Manitoba Youth for Climate Action ne comprennent pas leur exclusion de cette institution.

Ils ont fait l’annonce de ce conseil le jour de notre organisation, comme seule preuve de soutien, déplore Madeline Laurendeau, une des organisatrices, et aucun de nous n’a été sélectionné.

Au-dessus de 18 ans, ce sont les gens à l’université, ce sont les gens au travail et nos voix en tant qu’écoliers du secondaire, des 7e et 8e années ne sont pas entendus. Je pense que c’est une décision délibérée pour réduire la voix des jeunes au silence. Madeline Laurendeau, co-organisatrice de la Marche pour le climat

Des horizons divers

En tout, ce sont 85 personnes entre 15 et 25 ans qui ont postulé pour siéger à ce Conseil ayant pour but de faire des recommandations à la ministre de la Conservation et du Climat, Sarah Guillemard.

Cette dernière a expliqué qu'il a été difficile de ne choisir que neuf jeunes pour le comité de sélection.

Les neuf membres du Conseil consultatif de la jeunesse sur le climat Jake Ayre (Minto)

Amy Spearman (Winnipeg)

Jayden Kyryluk (Winnipeg)

Hunter Frank-Settee-Beardy (Thompson)

Caitlin Stewart (Swan River)

Jenna Martens (Steinbach)

David Bredin (Oakbank)

Mika Peterson (Winnipeg)

Faria Akhter Meem (Winnipeg)

Parmi les personnes choisies pour diriger ce Conseil, on retrouve Hunter Beardy, une activiste habitant à Thompson qui souhaite sensibiliser sa communauté aux conséquences des changements climatique, mais aussi au sein des communautés des Premières Nations du nord de la province.

On retrouve également Amy Spearman, lauréate du Prix du pèlerinage de Vimy et Jayden Kyryluk, qui a été l’adjointe de direction du conservateur Marty Morantz pendant la campagne fédérale de l’année dernière.

Avec les informations de Jonathan Ventura