Pluie, verglas, vents violents: des municipalités de l’Estrie se préparent au pire

Tout un cocktail météo est attendu en fin de semaine dans le sud du Québec. De la pluie verglaçante, de forts vents et de la neige pourraient compliquer les déplacements des citoyens et engendrer des pannes électriques. Des municipalités de l’Estrie, dont la Ville de Sherbrooke, demandent la collaboration des citoyens.

Ce qu’on demande aux gens, c'est de bien se préparer. C’est de prévoir leur trousse pour être autonome pendant 72 heures, d’avoir de la nourriture et de quoi boire pour limiter leurs déplacements. Et s’il manque d’électricité, s’ils ont de la famille, je les encourage à se déplacer chez la famille , explique le chef de la division de la gestion des risques à la Ville de Sherbrooke, Danny Robitaille.

M. Robitaille rappelle aux citoyens qui utilisent un chauffage d’appoint lors d’une panne électrique de s'assurer que leurs détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone soient fonctionnels.

L’ensemble de nos équipes sont à pied d’oeuvre à préparer nos centres d’hébergement, si on doit les ouvrir. Danny Robitaille, chef de la division de la gestion des risques à la Ville de Sherbrooke

Actuellement, les cols bleus s’assurent que l’ensemble des puisards soient dégagés. Plus de 50 véhicules seront prêts à intervenir à tout moment pendant la tempête. Une dizaine d’arboriculteurs seront aussi disponibles pour gérer de possibles conséquences du verglas, combiné à de forts vents.

La Ville de Sherbrooke ne craint pas d’inondations. La Ville de Coaticook invite quant à elle les citoyens du secteur de la rue Thornton Nord, du ruisseau Pratt et de la rivière Coaticook à rester vigilants. La Ville restera en alerte tout au long de la fin de semaine.

Limiter vos déplacements

Les conditions routières risquent d’être difficiles. De samedi soir à dimanche soir, il va y avoir du verglas dans les rues et dimanche beaucoup de neige. Les déplacements vont être hasardeux et difficiles. Le moins il va y en a avoir dans les rues, plus facile ce sera pour nos équipes de voirie, qui auront le chemin libre pour déblayer le réseau routier , affirme Danny Robitaille.

Par ailleurs, en raison de la météo annoncée, le regroupement du Mont-Bellevue fermera la station de ski samedi et dimanche. La station rouvrira dès mercredi soir, selon l’horaire habituel.

Plus de détails à venir