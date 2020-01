Beauceville n'enlèvera pas l'estacade

L'estacade a été décrochée de ses ancrages vendredi matin, au sud-est de la rivière Chaudière. Selon le maire, François Veilleux, c'est ce qui avait été prévu à l'automne dans une entente conclue avec le ministère de la Sécurité publique.

Au début, pour l'expert du ministère, fallait qu'on l'enlève. On a sorti nos papiers et ce n'est pas ça l'entente. L'entente, c'est qu'on décroche. On n'a pas d'objection à ce qu'il vienne l'enlever. C'est à lui le câble , explique François Veilleux.

Le maire de Beauceville, François Veilleux. Photo : Radio-Canada

De toute façon, le maire souligne que la municipalité n'a pas les ressources nécessaires pour retirer complètement l'estacade.

Je n'ai pas la machinerie, je n'ai pas la main-d'oeuvre qualifiée pour enlever l'estacade , affirme François Veilleux.

Estacade retirée par le chercheur

L'expert, le professeur de l'Université Laval Brian Morse, convient que Beauceville respecte les termes de l'entente conclue avec le ministère de la Sécurité publique.

Le chercheur et son équipe ont décroché le câble qui retenait l'estacade à l'ouest de la rivière. Ils souhaitent retirer l'estacade vendredi.

Le professeur de l'Université Laval Brian Morse Photo : Radio-Canada

Installation nécessaire, dit le maire

L'estacade a été installée la veille de Noël au sud de Beauceville dans le but de réduire les risques d'embâcle.

L'expert mandaté par la Sécurité civile juge que l'estacade ne servait à rien et qu'elle aurait au contraire pu provoquer des inondations en amont de Beauceville, car l'estacade a été installée alors que le couvert de glace était déjà formé.

L'estacade n'a pas nui, et n'a pas aidé. Elle était juste déposée sur un couvert de glace qui était déjà là. Elle n'a pas changé la dynamique des glaces d'aucune façon , affirme le professeur de l'Université Laval Brian Morse.

Le maire n'est pas d'accord.

Je nous félicite d'avoir mis l'estacade le 24 décembre parce que ça a créé le couvert de glace. [Sans estacade] le couvert se serait créé beaucoup plus haut et plus bas, donc beaucoup plus dangereux pour la ville de Beauceville , soutient-il.

Pas de risque pour le câble

François Veilleux estime qu'il n'y aurait aucun risque à laisser dans l'eau le câble qui retenait l'estacade dans la rivière.

La glace va avancer et il va se tasser. Il est accroché d'un bout. Il ne s'en ira pas. Le pire scénario, c'est que les sapins se décrochent et qu'on les ramasse dans la rivière , avance-t-il.

François Veilleux n'est pas en mesure de dire si l'estacade devra ou pourra être réinstallée plus tard cet hiver.