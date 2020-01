Après la catastrophe aérienne en Iran, la question du rapatriement des corps

Ces familles ressemblent à la famille que j'ai perdue, a dit le résident de Brampton à CBC. Tout m'est revenu.

Manant Vaidya a dû passer par les mêmes épreuves lorsque ses parents, sa sœur, son beau-frère et ses deux nièces ont perdu la vie l'an dernier dans l'écrasement du vol 302 d'Ethiopian Airlines peu après son décollage de la capitale éthiopienne Addis-Abeba.

Il a raconté avoir vécu un cauchemar logistique auquel les familles des victimes en Iran doivent sans doute s'attendre avant de pouvoir rapatrier les corps de leurs proches pour célébrer leurs funérailles au Canada.

Manant Vaidya a perdu plusieurs membres de sa famille lors d'un écrasement d'avion en Éthiopie (archives). Photo : Radio-Canada

Manant Vaidya s'était rendu en Éthiopie immédiatement après l'écrasement, espérant pouvoir identifier et récupérer les corps de ses proches. Il a rapidement réalisé que ce serait impossible avec une enquête en cours.

Ce n'est qu'en novembre qu'il a pu retourner en Éthiopie afin de récupérer officiellement les corps et les emmener en Inde pour leur crémation finale.

Manant Vaidya recommande aux familles des victimes de contacter Affaires mondiales Canada. Ils ont été d'une très grande aide , a-t-il assuré.

Plusieurs des personnes qui ont perdu la vie dans l'écrasement d'avion cette semaine étaient musulmanes et la tradition veut que les morts soient enterrés le plus rapidement possible, mais dans le cadre d'une tragédie aussi complexe que celle survenue en Iran, les familles devront sans doute attendre.

Il y a beaucoup de traumatismes psychologiques que les familles doivent maintenant surmonter, a expliqué Liyakat Takim, un professeur d'études religieuses à l'Université McMaster de Hamilton. Le traumatisme est tout simplement invraisemblable pour elles.

Liyakat Takim, professeur d'études religieuses à l'Université McMaster de Hamilton Photo : Laura Clementson/CBC

Lui-même a perdu son ami Asghar Dhirani, un organisateur de pèlerinages religieux, dans l'écrasement.

Je n'arrête pas de penser à ses derniers instants... Ça me revient sans cesse à l'esprit. Liyakat Takim, professeur d'études religieuses à l'Université McMaster

Identification des victimes

Les autorités locales ont indiqué que les dépouilles ont été transportées au bureau du coroner pour pouvoir procéder à leur identification.

La femme d'Hassan Shadkoo, Sheyda, est l'une des victimes. En entrevue à CBC à l'aéroport Pearson de Toronto mercredi soir, il a affirmé qu'au lieu d'attendre le rapatriement du corps de sa femme, il compte se rendre à Téhéran pour le récupérer et se retrouver avec la famille de cette dernière. Je voudrais ne pas exister , avait-il alors dit à CBC.

Un autel avec les photos des victimes canadiennes de l'écrasement d'avion. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Mohammad Tarbhai, un proche des victimes, Alina et Afifa Tarbhai, a affirmé que les autorités doivent faire des analyses ADN et qu'il ne s'attend pas à ce que les corps soient rendus aux familles avant au moins une semaine.

Des experts affirment aussi que le rapatriement des corps des Canadiens tués dans l'écrasement sera entravé par les tensions militaires et le fait que le Canada n'a pas de relations diplomatiques avec l'Iran depuis plusieurs années.

Le ministre des Affaires étrangères, Francois-Philippe Champagne, à ses bureaux d'Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a parlé à son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, plus tôt cette semaine et selon un compte-rendu de l'appel téléphonique il a souligné qu’il est important que les autorités canadiennes aient un accès en Iran rapidement afin de fournir des services consulaires, aider à l'identification des victimes et faire partie de l'enquête sur l'accident .

Le gouvernement ne précise toutefois pas si le ministre iranien des Affaires étrangères a répondu favorablement à la demande de François-Philippe Champagne.

Jeudi ce dernier a seulement affirmé que malgré les relations houleuses avec l'Iran, il lui a été garanti que des enquêteurs canadiens obtiendront un visa pour entrer dans le pays.