Des communautés rurales de la Saskatchewan craignent de voir leur bureau de police fermer

La police fédérale mènera, du 13 au 16 janvier, une série de consultations publiques dans sept localités, au sujet d’un projet pilote de centralisation des services de police dans la région de Swift Current.

Le moment est venu d’évaluer nos services et de voir ce que nous pouvons faire de mieux , déclare Rob King, caporal et porte-parole de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Isabelle Blanchard, agente de développement économique pour la ville de Gravelbourg, a été informée de la tenue de cette série de consultations juste avant la période des Fêtes.

De ma compréhension, l’idée est de présenter ce projet pilote qui vise à centraliser les services et d’avoir la rétroaction du public. Isabelle Blanchard, agente de développement économique pour la ville de Gravelbourg

Dates et lieux des consultations Ponteix : Lundi 13 janvier (18 h 30) Lieu : 6, rue Main, Aneroid

Shaunavon : Lundi 13 janvier (18 h 30) Lieu : Centre Crescent Point Wickenheiser

Morse : Mardi 14 janvier (18 h 30) Lieu : Salle communautaire de Morse

Leader : Mardi 14 janvier (18 h 30) Lieu : Salle communautaire de Leader

Gravelbourg : Mercredi 15 janvier (18 h 30) Lieu : Bureau de la municipalité de Gravelbourg

Maple Creek : Mercredi 15 janvier (19 h) Lieu : Maple Creek Armouries, 502, rue Marsh

Détachement rural de Swift Current : Jeudi 16 janvier (18 h 30) Lieu : École All Saints, 2180 Woodrow Pl.

La peur d’une fuite des services

Si rien n’est encore fait, la crainte de voir un nouveau pôle de services quitter ces communautés rurales est bien réelle parmi les citoyens.

Walter Chizzini, agent de développement communautaire au Centre culturel Royer de Ponteix, vit dans la région depuis un peu plus d’un an.

On a vu autour de nous des villages fermés, morts, abandonnés, fantômes. On doit faire quelque chose non pas pour survivre, mais pour améliorer la qualité de vie ici. Walter Chizzini, agent de développement communautaire au Centre culturel Royer de Ponteix

Une vieille maison abandonnée ayant appartenu à la famille Filteau Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne-Smith

Selon Walter Chizzini, la menace sur les services offerts dans sa communauté est quasi constante.

Et le constat est le même du côté de Maria Lepage, présidente de l’Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg (ACFG) et présidente de la chambre de commerce de la municipalité.

On est victime de cette tendance dans le rural. On veut tout centraliser dans les plus grands centres et on cause un vide. On survit, mais on doit travailler fort pour conserver ce que nous avons , signale-t-elle.

Une proximité indispensable

De nombreux résidents n’étaient même pas informés de cette série de consultations prévues dans la région. Anna Theise, résidente de Ponteix, a été surprise d’apprendre cette nouvelle.

Pour elle, la présence des policiers de sa commune a été importante après l’attaque de chiens dont a été victime sa fille Amber. Ils m’ont tenue au courant des développements de l’enquête, à chaque nouvelle étape , affirme Anna Theise.

Walter Chizzini souligne la présence appréciée des agents de la GRCGendarmerie royale du Canada dans sa ruralité.

On voit souvent la patrouille qui passe et on se sent en sécurité. Autour de nous, il y a eu des cambriolages, mais pas à Ponteix. Les agents sont là et je veux qu’ils restent , indique-t-il.

Aux yeux de Maria Lepage, la proximité et la relation de confiance établie entre les agents de la GRCGendarmerie royale du Canada et les communautés peuvent faire une réelle différence pour élucider certains crimes, comme celui entourant le meurtre de Claude Landry. Ce drame avait secoué la petite communauté de Gravelbourg en 2018.

La GRC présente au domicile de Robert Arams, près de Gravelbourg. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Une francophonie à préserver

En plus des questions de proximité et de sécurité, la défense du fait français préoccupe.

Y aura t-il une diminution des services en français ? On peut toujours se poser la question. Michel Vézina, président de la Fédération des aînés fransaskois

Le sud-ouest de la province est une des principales régions francophones de la Saskatchewan. À Gravelbourg, quatre agents sur cinq parlent le français.

Si l’idée d’une centralisation des services de la GRCGendarmerie royale du Canada se concrétise, Maria Lepage craint un recul du français dans les troupes.

Il faut toujours être aux aguets quand cela touche la francophonie, malheureusement c’est notre réalité. Ça ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais c’est préoccupant , déclare la présidente de l’ ACFGAssociation communautaire fransaskoise de Gravelbourg .

En 2017 déjà, des membres de la communauté francophone s’étaient opposés à la décision de la Gendarmerie royale du Canada de réduire à deux le nombre de postes de policiers bilingues au détachement de Gravelbourg.

En Saskatchewan, 13 détachements sur 113 étaient reconnus comme étant bilingues en 2018, tous dans des régions traditionnellement francophones. Ces détachements doivent offrir des services dans les deux langues officielles.

Ponteix, Gravelbourg et Maple Creek font partie de ces détachements bilingues.

Rob King, caporal et porte-parole de la GRC, invite les citoyens des communautés rurales du sud-ouest de la Saskatchewan à prendre part aux consultations. Photo : Radio-Canada

Rob King, caporal et porte-parole de la GRCGendarmerie royale du Canada , s’est voulu rassurant quant à la préservation du fait français et le maintien des services dans les ruralités.