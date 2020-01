Hydro-Québec vendra davantage d’électricité au Nouveau-Brunswick

Énergie Nouveau-Brunswick et Hydro-Québec annoncent la conclusion de trois ententes qui prévoient entre autres l’achat de 47 TWh d’électricité par le Nouveau-Brunswick, un partage d’expertise sur l’entretien des barrages et des discussions sur de nouvelles connexions entre les deux provinces.

Les PDG d’Hydro-Québec, Éric Martel et son homologue d’Énergie NB, Gaétan Thomas, ont présenté vendredi le contenu des ententes lors d’une conférence de presse à la centrale hydroélectrique de Mactaquac, près de Fredericton.

La première entente conclue entre les deux producteurs d’électricité prévoit l’exportation de 47 Térawatts/heure d’électricité du Québec vers le Nouveau-Brunswick d’ici 2040.

Cette électricité vient s’ajouter aux approvisionnements électriques déjà conclus avec Énergie NB qui achète de l’électricité du Québec depuis 2012.

Hydro-Québec estime qu’il disposera bientôt de plus de 40 TWh d’électricité par année de surplus disponibles pour l’exportation vers des marchés voisins, soit suffisamment d’énergie pour alimenter plus de 4 millions de foyers, précise la société d’État dans un communiqué.

Grâce à l'expansion considérable de notre parc de production, Hydro-Québec a beaucoup d'énergie disponible dès maintenant et nous sommes ravis de contribuer aux approvisionnements en énergie propre du Nouveau-Brunswick pour les deux prochaines décennies. Éric Martel, PDG d'Hydro-Québec

La seconde entente conclue entre Hydro-Québec et Énergie NB établit une collaboration technique entre les deux sociétés pour la réfection de la centrale hydroélectrique de Mactaquac et de son évacuateur de crues.

Aux prises avec des problèmes de gonflement et de fissuration du béton dans ses installations de Mactaquac, Énergie NB entend profiter de l’expertise d’Hydro-Québec pour réduire les impacts de cette détérioration du béton attribuée à une réaction chimique appelée réaction alcaline des agrégats (RAA).

En plus d’affecter la durée de vie utile des ouvrages, ce phénomène nécessite d’importants travaux de réparation et de maintenance chaque année sur les installations hydroélectriques.

Hydro-Québec et Énergie NB ont convenu en troisième lieu d’entreprendre des discussions sur la construction éventuelle de nouvelles lignes de transports électriques (interconnexions) entre les deux provinces « dans le but d’accroître les exportations d’électricité vers les provinces atlantiques et les États-Unis », précise le communiqué.