Voici comment Mark Zuckerberg voit le monde de 2030

Jusque-là, les bonnes résolutions que l'entrepreneur affichait pour la nouvelle année étaient personnelles. L'an passé, il s'était engagé à apprendre une langue, à ne manger que de la viande provenant d'animaux qu'il a lui-même tué et à visiter tous les États américains, ce qui avait nourri des spéculations sur une éventuelle candidature à la présidentielle.

Cette décennie, je vais me concentrer sur le long terme. Plutôt que de me lancer des défis à l'horizon d'un an, j'ai essayé de penser à ce à quoi j'espère que le monde et ma vie auront l'air en 2030, afin d'être sûr que je consacrerai toute mon attention là-desssus.

Mark Zuckerberg