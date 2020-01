Des partis d’opposition au Nouveau-Brunswick se sentent ignorés par le premier ministre

Les chefs du Parti vert et du Parti libéral du Nouveau-Brunswick reprochent au premier ministre progressiste-conservateur Blaine Higgs un manque de volonté de les consulter.

Il est dommage que le gouvernement minoritaire de M. Higgs ne semble vouloir s’entendre qu’avec l’Alliance des gens à l’Assemblée législative, selon le chef des verts, David Coon.

Le premier ministre ne semble pas faire suffisamment confiance aux verts pour leur parler, estime David Coon. Des membres du Cabinet, dont Dominic Cardy, Dorothy Shephard et Hugh Flemming, ont pourtant de bonnes relations de travail avec les députés verts, souligne-t-il. Il est malheureux que cela ne se reflète pas dans le bureau du premier ministre.

Le chef du Parti vert, David Coon, se demande pourquoi le gouvernement minoritaire ne démontre pas plus d'intérêt pour travailler avec d'autres partis que l'Alliance des gens. Photo : CBC

Le chef des verts croit que le premier ministre rate des occasions de voir que les deux partis peuvent collaborer, par exemple sur des réformes en matière de soins de santé ou d'aide sociale.

Le chef de l’Alliance des gens, Kris Austin, a expliqué cette semaine que son parti va probablement continuer d’appuyer le gouvernement minoritaire plus longtemps que les 18 mois dont il parlait peu après les élections de 2018.

Les électeurs doivent savoir qu’il y a une certaine stabilité au gouvernement, a indiqué M. Austin.

Tous les chefs de parti ont parlé de la nécessité de collaborer et de se consulter à la suite des élections. Mais Blaine Higgs travaille plutôt avec Kris Austin pour faire adopter ses projets de loi. Le premier ministre a récemment expliqué qu'il croit avoir pris une bonne décision en agissant ainsi.

Les progressistes-conservateurs discutent volontiers avec les alliancistes pour faire marcher leur gouvernement minoritaire. Ci-dessus, le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy (debout) s'entretient avec le chef de l'Alliance des gens, Kris Austin. Photo : La Presse canadienne / James West

En échange de cet appui, les progressistes-conservateurs ont adopté certaines mesures auxquelles les alliancistes tenaient, dont la reconnaissance du statut de professionnels de la santé des ambulanciers et la diminution de la fréquence de l’inspection des véhicules à moteur.

Le respect mutuel entre les deux chefs a augmenté au fil des ans, explique Blaine Higgs. Il dit être très à l’aise de discuter avec M. Austin de n’importe quel sujet. Le chef de l’Alliance, ajoute M. Higgs, est très réfléchi et rationnel pour venir à une conclusion .

Blaine Higgs écarte David Coon en disant que les discussions avec ce dernier sont trop étroites. Il estime que le chef des verts a une approche de «tout ou rien» et qu’il a ce qu'il qualifie de tendance libérale à vouloir régler des problèmes avec de l’argent.

David Coon et son homologue libéral, Kevin Vickers, estiment que leurs partis ne sont pas aussi bornés que le premier ministre semble le croire. Le Parti vert n’appuierait pas nécessairement un gouvernement libéral minoritaire et la décision de le faire ou non dépendrait de chaque cas, explique M. Coon.

Bien que le Parti libéral aimerait changer plusieurs choses rapidement, il adopterait plutôt une approche plus pragmatique, selon Kevin Vickers.

Le chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Kevin Vickers, sera candidat dans la circonscription de Baie-de-Shediac-Dieppe, vacante depuis la démission de son prédécesseur, l'ancien premier ministre Brian Gallant. Photo : Radio-Canada / CBC / Hadeel Ibrahim

Le chef libéral, qui ne siège pas à l’Assemblée législative, affirme que le premier ministre n’a démontré aucun intérêt de discuter avec lui des problèmes de la province.

Kevin Vickers dit qu’il s’avance, serre la main du premier ministre et lui souhaite ce qu’il y a de mieux chaque fois qu’il en à l’occasion. Pourtant, dit-il, M. Higgs ne l’a jamais invité à son bureau et il ne l’a jamais appelé.

Un dossier à la fois, selon Kris Austin

L’Alliance des gens n’accorde pas un appui inconditionnel aux progressistes-conservateurs, a expliqué Kris Austin cette semaine. Les dossiers seront étudiés un à la fois, a-t-il assuré, en ajoutant qu'il n’a pas l’intention de se retrouver acculé au mur.

L’Alliance souhaite faire interdire l’épandage de glyphosate dans la province, mais les progressistes-conservateurs écartent cette idée.

Le premier ministre Blaine Higgs explique en entrevue à CBC qu'il se sent plus à l'aise de discuter avec le chef de l'Alliance des gens. Son propre parti et le Parti vert, ajoute-t-il, ont moins de choses en commun. Photo : CBC

S’il remporte l’élection partielle dans la circonscription de Sainte-Croix, le candidat allianciste Rod Cumberland affirme que la question du glyphosate pourra déterminer s’il appuiera ou non le gouvernement minoritaire.

La politique ne doit pas avoir le dessus sur les sciences, explique M. Cumberland. Si des scientifiques démontrent que ce produit est nuisible et ne devrait pas être utilisé, il dit qu’il agira selon ses connaissances.

Rod Cumberland accuse le Collège de technologie forestière des Maritimes de l’avoir congédié parce qu’il a exprimé publiquement ses opinions au sujet du glyphosate. Il dit croire que les faits sont éloquents.

Avec les renseignements de Jacques Poitras, de CBC