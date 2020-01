C’est la fin pour l’organisme MURIRS

Après avoir réalisé dix-huit murales en vingt ans d’existence, l'organisme MURIRS cesse ses activités. Son président Serge Malenfant annonce qu’il prend sa retraite et par le fait même, la dissolution de l’organisme qu’il a fondé.

Serge Malenfant explique que le conseil d'administration a pris cette décision considérant que MURIRS ne peut poursuivre sans son fondateur .

J’ai porté ce projet avec tout mon être, avec toute ma conviction et ma passion. Serge Malenfant, président, coordonnateur et fondateur de l'organisme MURIRS

La mission de l’organisme se poursuivra de façon différente, assure toutefois M. Malenfant. On a eu le dernier mandat avec Destination Sherbrooke et nos partenaires de trouver un artiste invité et c’est une peu la tendance qu’on prenait depuis l’an passé, d’aller chercher des artistes invités de réputation internationale , explique-t-il.

Le président de MURIRS, Serge Malenfant prend sa retraite. Photo : Facebook/Destination Sherbrooke

On se dirige vers quelque chose de différent, mais avec des murales qui restent dans le trompe-l’oeil, qui restent dans la démarcation qu’on s’est donnée à Sherbrooke d’être le plus grand circuit d’art mural en Amérique. Ça, ça va se poursuivre.

D’ailleurs, Serge Malenfant supervisera un artiste expert en murale trompe-l’oeil à l’été 2020. Cette oeuvre sera son dernier mandat.

L’artiste de 61 ans part à la retraite avec le sentiment de devoir accompli, en remerciant chaleureusement les artistes, les élus, et les Sherbrookois qui ont soutenu l’organisme.