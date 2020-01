Neige et pluie verglaçante dans les Maritimes pour le week-end

Une tempête en cours de formation devrait passer sur la région à compter de samedi, explique le service météorologique national dans une mise à jour de ses prévisions publiée vers 11 h. Les trois provinces recevront d’abord de la pluie.

Au Nouveau-Brunswick, la pluie devrait faire place à de la pluie verglaçante, du grésil et de la neige à compter de samedi soir. Ces précipitations devraient se poursuivre dimanche.

La pluie verglaçante pourrait persister pendant un bon moment sur la région de Fundy et sur les secteurs sud-ouest de la province , indique Environnement Canada.

Les régions du centre et du nord de la province recevraient quant à elles de 10 à 15 cm de grésil et de neige.

En Nouvelle-Écosse, la vallée d'Annapolis et les régions du centre et de l'est risquent de connaître une importante accumulation de verglas, selon Environnement Canada.

La pluie devrait commencer à tomber sur la province samedi soir ou au cours de la nuit. Elle se transformera ensuite en de la pluie verglaçante et du grésil, dimanche.

Les régions du nord pourraient recevoir de 10 à 15 cm de grésil et de neige.

À l'Île-du-Prince-Édouard, la pluie devrait arriver tard samedi ou dans la nuit de samedi à dimanche, estime Environnement Canada. La province pourrait aussi recevoir de 10 à 15 cm de grésil et de neige, dimanche.