Des communautés se rassemblent pour rendre hommage aux victimes du vol PS752

Dans le quartier North York, de Toronto, des centaines de personnes sont venues rendre hommage aux victimes de l’écrasement du Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines.

Plus de 35 victimes vivaient dans la grande région de Toronto. Avec environ 100 000 Iraniens, c’est la deuxième plus grande communauté iranienne en dehors de l'Iran, après celle de Los Angeles.

Une veillée était aussi organisée par le Congrès canado-iranien, jeudi soir, au centre civique de North York.

Pouyan Tabasinejad, vice-président du Congrès canado-iranien et l’un des organisateurs de la veillée, parle de véritable choc pour tous les Irano-Canadiens.

Un autel avec les photos des victimes canadiennes de l'écrasement d'avion. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Au centre-ville de Montréal, environ 250 personnes se sont réunies, jeudi soir, pour se recueillir à l'Université Concordia, en souvenir des victimes canadiennes.

Nous sommes tous sous le choc , a confié Vahit Karamzadeh.

J'avais plusieurs amis à bord de l'avion; des gens avec qui j'avais étudié et qui vivaient maintenant à Toronto... Deux de mes amis les plus proches, ici, à Concordia. L'un d'entre eux s'était rendu à Téhéran pour se marier; il venait tout juste d'acheter une voiture avant de partir. , a-t-il relaté.

Le ministre des Transports, Marc Garneau, député de la circonscription montréalaise de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, était présent.

Je suis ici parce que je voulais exprimer mes condoléances lors de cette journée tragique , a-t-il dit.

Comme vous le savez, notre premier ministre a indiqué aujourd'hui que nous avons l'intention d'aller au fond des choses pour avoir des réponses; les gens veulent des réponses et nous allons leur en trouver , a souligné M. Garneau.

Plusieurs participants à la veillée qui a eu lieu à Montréal ont souhaité se recueillir. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« Le deuil n'est pas une ligne droite »

La ville d’Edmonton n'a jamais perdu autant de vies humaines en un seul instant. Jeudi, l'heure était au recueillement dans la capitale albertaine.

Des bougies et des photos des victimes de l’écrasement ont été déposées sur les marches de l’Assemblée législative mercredi soir. Ces marques de sympathie de la part des Albertains ont touché les représentants de la communauté iranienne d’Edmonton.

Le deuil n’est pas une ligne droite , rappelle Sogand Zakerhaghighi, l’une des rares Edmontoniennes à proposer en farsi (nom que les Iraniens donnent à leur langue, le persan) des services d'accompagnement de deuil. Au déni, à la colère et à la dépression qui composent les étapes normales du deuil, s'ajoute aussi l'anxiété d'une diaspora aux yeux rivés sur un Iran sous le poids des tensions internationales.

La communauté iranienne est anxieuse au sujet des menaces internationales qui pèsent contre leur pays d’origine. Pour soutenir ces personnes, il faut comprendre que l’enjeu ici n’est pas qu’un écrasement d’avion. Sogand Zakerhaghighi, une résidente d'Edmonton

Une campagne de sociofinancement a été lancée pour amasser 20 000 $. Une partie de la somme aidera à payer le service commémoratif. Le restant servira à créer une bourse aux noms des victimes edmontoniennes de l’écrasement.

Des bougies et des photos des victimes de l’écrasement ont été déposées sur les marches de l’Assemblée législative de l'Alberta, à Edmonton. Photo : Radio-Canada

Des participants bouleversés à Ottawa

Des centaines de personnes ont pris part à une veillée aux chandelles jeudi soir sur la colline du Parlement pour commémorer les victimes de l’écrasement, dont au moins sept vivaient à Ottawa.

Sur les lieux, seuls le vent et les sanglots brisaient un lourd silence. Plusieurs ont bravé le froid pour déposer des fleurs, des chandelles ou encore des photos de leurs proches ayant péri dans l'écrasement d'avion.

C'est déchirant, je ne peux toujours pas y croire , a affirmé Kaveh Shakouri, de la Société iranienne des arts et de la culture d'Ottawa, le groupe qui a organisé la veillée à la chandelle.

Pour Mona Akshbarisar, étudiante en éducation et langue seconde à Université d’Ottawa, il était essentiel d'être présente à cette veillée pour exprimer sa tristesse. Elle a par ailleurs été touchée par le fait que plusieurs professeurs et étudiants aient pris de ses nouvelles pour s'assurer qu'elle et sa famille allaient bien.

Je voulais aller en Iran pendant les vacances de Noël pour visiter ma famille et mes amis, mais j'ai annulé en raison de problèmes financiers , a-t-elle souligné.

La communauté iranienne touchée de près à Halifax

Des cérémonies à la mémoire des victimes ont également eu lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

L’Association islamique Al Rasoul a organisé une cérémonie à la mosquée de l’autoroute Bedford. Une cérémonie à la mémoire des victimes de l’écrasement est prévue vendredi à 15 h à l'Université Saint Mary's, et une autre samedi à l’Université Dalhousie, de 14 h 30 à 16 h 30.

La tragédie touche de très près la communauté iranienne d’Halifax, les étudiants et anciens étudiants. Tout le monde à qui j’ai parlé depuis hier dit ressentir la même chose. Chacun d’entre nous se voit assis sur ces bancs [d’avion] constamment. Zhila Russell, la présidente de l'Association étudiante iranienne de l'Université Dalhousie,