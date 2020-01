Il y a 20 ans, les débuts de la Maison des artistes

En 2000, un groupe d’artistes franco-manitobains se ralliait pour former l’organisme de la Maison des artistes visuels francophones. Vingt ans plus tard, le centre d’art de Saint-Boniface est devenu une porte d’entrée pour les francophones dans la communauté artistique.

La Maison des artistes (MDA) a ouvert ses portes en juillet 2001, mais, un an plus tôt, le projet se concrétisait déjà. Pour Mario Buscio, l’un des instigateurs, ouvrir une galerie répondait à un besoin de la communauté.

À l’époque, les artistes francophones avaient bien peu de possibilités d’exposer leurs oeuvres dans la capitale manitobaine, rapporte-t-il.

À part la galerie du Centre culturel franco-manitobain, aucune autre n'était consacrée aux artistes francophones.

La MDA, c’est un cadeau que les artistes se sont fait, dit M. Buscio. Ce fut une belle époque, c’était beau de voir ça! , lance-t-il.

À ses côtés, on trouvait Robert Freynet, Denis Gagnon, Roger Lafrenière, Mario Montess, Dominique Rey, et d’autres Manitobains désireux de faire avancer leur carrière et de créer leur propre centre d’art.

Les premières années n’ont pas été de tout repos, souligne Mario Buscio, mais les artistes sont tout de même parvenus à concrétiser leur projet.

« Entre chien et loup », une sculpture de Joseph Fafard, est une des premières installées dans le Jardin de sculptures de la MDA. Photo : Radio-Canada / Ron Boileau

En collaborant avec Raymond Simard et ce qui était à l'époque la Corporation de développement économique Riel, le groupe a pu notamment s’installer dans l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface, une place idéale , selon Mario Buscio.

C’était une vision que j'avais, je me disais que ce serait le fun d’avoir ça, surtout qu’il ne se passait rien au premier plancher , explique-t-il.

Est-ce que c’était difficile? Quand tu aimes ce que tu fais, tu as une cause, je ne pense pas que tu trouves ça difficile. Tu fais ce qu’il faut pour l’avoir. Mario Buscio, artiste

20 ans d’évolution

Depuis les années 2000, plusieurs personnes se sont succédé à la tête de la MDA. Chacun aura contribué, à sa façon, au succès de l’établissement, dit Mario Buscio, qui continue de loin à regarder où en est l’établissement.

Liza Maheu a dirigé la Maison des artistes visuels francophones de 2005 à 2013. Photo : Radio-Canada

Au fil des années, notamment sous la direction de Liza Maheu, le Jardin des artistes a ainsi pris sa place et des expositions éphémères ont été développées.

Éric Plamondon Photo : Radio-Canada

Eric Plamondon, qui a pris la barre de la MDA de 2013 à 2016, raconte que son temps a été marqué par une volonté d’ouverture aux artistes émergents.

On n’oubliait pas les artistes établis, mais on voulait recréer ce centre avec la communauté au sens large, avec les artistes émergents, et donner de la valeur à toutes ces capacités , raconte-t-il.

Garder une touche francophone « dans un océan anglais »

Aujourd’hui, l'existence même de la Maison des Artistes rappelle qu’il y a des artistes francophones professionnels, qui oeuvrent sur le territoire manitobain, dit Eric Plamondon.

On représente Saint-Boniface, on travaille sur des projets avec des artistes de partout pour créer de belles connexions , ajoute-t-il.

La MDA est devenue une véritable porte d’entrée pour les artistes, dit-il, même ceux qui veulent également oeuvrer dans le milieu anglophone.

Il y a des artistes comme James Culleton, qui y ont fait leurs premiers essais. Lui se fait valoir autant à Gimli que partout maintenant, parce qu’il s’est développé cette capacité de faire des projets illuminés , donne en exemple Eric Plamondon.