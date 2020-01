Un nouveau virus identifié en Chine après une pneumonie

C’est ce qu’ont annoncé les autorités chinoises jeudi.

Selon les autorités chinoises, le virus peut provoquer des troubles graves chez certains patients , avait indiqué dès mercredi l'OMS, mais il ne se transmet pas rapidement .

La maladie s’est déclarée entre le 12 et le 29 décembre dans la ville de Wuhan, qui compte 11 millions d'habitants.

Les patients ont été placés en quarantaine, selon la Commission municipale de l'hygiène et de la santé de la ville.

Le dernier bilan officiel de l'épidémie fait état de 59 personnes contaminées, dont sept gravement atteintes, les autres étant dans un état stable. Huit patients, guéris, ont été autorisés à quitter l'hôpital, selon l'agence Chine nouvelle.

Aucun patient n'est mort pour l'instant , a précisé la commission.

Une équipe d'experts a établi de manière préliminaire qu'un nouveau type de coronavirus était responsable de la maladie, a déclaré le chercheur Xu Jianguo, de l'Académie chinoise d'ingénierie, cité jeudi par l'agence de presse Chine nouvelle.

Un total de 15 cas positifs au nouveau type de coronavirus ont été détectés pour l'instant, a précisé M. Xu, chef de l'équipe d'experts qui a étudié le pathogène.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé les résultats des recherches chinoises depuis son bureau de Pékin.

Les autorités chinoises ont écarté une réapparition du SRAS, qui avait fait près de 800 morts au total dans le monde au début des années 2000.

Elles ont annoncé la semaine dernière avoir sanctionné huit personnes pour avoir publié ou retransmis des informations fausses sur internet sans vérification . La nature de ces sanctions n'a pas été précisée.

Faut-il s’inquiéter?

Le docteur Jasmin Villeneuve, médecin-conseil à l'Institut national de santé publique du Québec, estime qu’il faudra tempérer les inquiétudes.

Il y a quand même des infections sévères qui sont survenues dans un même moment chez plusieurs personnes avec un agent infectieux dont on ne connaissait pas l'identification, explique-t-il. Toutefois, il n’y a pas d’inquiétude à avoir une pandémie ou des choses du genre pour le moment. Les premières données ne semblent pas montrer de transmission de personne à personne , a-t-il expliqué en entrevue à l’émission L’heure du monde sur les ondes de Radio-Canada.